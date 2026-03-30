Picula: Vlast Srbije još jednom kompromitovala izbore zloupotrebama, nasiljem i pritiscima

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula optužio je vlast te zemlje da je lokalne izbore u 10 jedinica lokalne samouprave kompromitovala zloupotrebama, nasiljem i pritiskom na građane, aktiviste i novinare.

Povodom jučerašnjih lokalnih izbora u gradu Boru, u osam opština (Smederevska Palanka, Aranđelovac, Kula, Majdanpek, Kladovo, Bajina Bašta, Lučani, Knjaževac) i u užičkoj gradskoj opštini Sevojno, Picula je na Iksu napisao da u demokratiji nema nevažnih izbora i da je „važno da ne budu kompromitovani zloupotrebama, nasiljem i pritiskom na građane, aktiviste i novinare“.

„Sve je to, po ko zna koji put, opet praktikovala vlast (Aleksandra Vučića) na juče održanim lokalnim izborima u Srbiji“, naveo je Picula.

Organizacija CRTA i nezavisni mediji su juče ukazali da su u blizini biračkih mesta na lokalnim izborima zabeleženi brojni incidenti i izborne neregularnosti, uključujući napade na posmatrače i članove mobilnih timova, vođenje paralelne evidencije, slučajeve ugrožavanja tajnosti glasanja i organizovanog dovođenja birača, što ukazuje na moguće glasanje pod pritiskom.

CRTA je ukazala i na ekstremnu neravnopravnost učesnika u izborima, kriminalizaciju institucija, izrazitu zloupotrebu javnih resursa i funkcija i „armiranu mrežu klijentelizma“.

(Beta)

