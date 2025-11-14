Pismo ambasadorima EU i Francuske: Život Dijane Hrka zavisi od osobe bez empatije

Inicijativa Pobunjeni univerzitet i Forum Univerziteta umetnosti u Beogradu upozorili su danas predstavništva Evropske unije (EU) i Francuske u Srbiji da život Dijane Hrka zavisi od osobe koja je u više navrata pokazala nedostatak empatije, i zatražili da doprinesu obnavljanju ustavnog poretka u zemlji i da utiču na predsednika Aleksandra Vučića da raspiše vanredne izbore.

U pismu koje je danas poslala šefu Delegacije EU u Srbiji Andreasu fon Bekeratu (Von Beckerath) i ambasadorki Francuske Florans Ferari (Florence Ferrari), profesorka Fakulteta muzičke umetnosti Katarina Jovanović navela je da Hrka, koja štrajkuje glađu od 2. novembra, „umire svega nekoliko metara od glavnog stepeništa skupštine Srbije“.

„U toj zgradi, i u onoj sa druge strane ulice – kancelariji predsednika Srbije – leži razlog zašto je Hrka odlučila da ponudi jedino što joj je preostalo – svoj goli život. Nudi ga u zamenu za istinu o smrti svog sina Stefana i 15 drugih građana koji su poginuli kada je nedavno rekonstruisana nadstrešnica na novosadskoj železničkoj stanici pala 1. novembra 2024. godine“, navela je Jovanović u pismu, u koje je agencija Beta imala uvid.

U pismu koje je uputila u ime inicijative Pobunjeni univerzitet i Foruma Univerziteta umetnosti u Beogradu, Jovanović je ukazala da su „bolno svesni da sudbina Dijane Hrka sada zavisi od osobe koja je u više navrata pokazala nedostatak empatije i obzira prema ljudskom životu“.

„Stavili smo njeno preživljavanje u ruke nekoga ko je pokazao da se ne oseća odgovornim za tragedije koje su se dogodile pod njegovom vladavinom“, napisala je Jovanović, operska pevačica i nosilac ordena Legije časti, najvišeg francuskog odlikovanja.

Dodala je da Fon Bekerat i Ferari lično, ili Evropska unija, možda mogu da pomognu da se spreči gubitak još jednog života.

„Danas je 13. dan njenog štrajka glađu. Pre dve noći, nakon što je Hrka napokon pristala da potraži medicinsku pomoć, preduzete su minimalne mere kako bi ostala živa. Vratila se u mali šator na raskrsnici Takovske ulice, Ulice Kneza Miloša i Bulevara kralja Aleksandra – u improvizovano sklonište u kojem čeka pravdu. Temperatura je pala na pet stepeni Celzijusa. Njeno vreme ističe“, piše u pismu.

Jovanović navodi i da je poznato da su institucije EU, kao i Fon Bekerat i Ferari lično, u potpunosti informisane i duboko zabrinute zbog pravca u kojem Srbija ide.

„Niko ne može pouzdano da predvidi sledeći potez čoveka koji trenutno obavlja funkciju predsednika Srbije. On je svaku instituciju podredio jednom cilju: očuvanju sopstvene vlasti“, napisala je Jovanović.

Ona je ukazala da princip podele vlasti nikada nije u potpunosti poštovan u Srbiji, ali da je situacija danas „dostigla tačku u kojoj su sve institucije suštinski taoci jednog čoveka, njegove stranke i njihovih političkih saveznika“.

„Pad nadstrešnice i naknadna opstrukcija bilo kakve smislene istrage razotkrili su to van svake sumnje“, ukazuje Jovanović u ime inicijative profesora i istraživača visokoškolskih ustanova koji podržavaju studentske zahteve.

U pismu se navodi i da aktuelna kriza predstavlja ozbiljnu pretnju stabilnosti Srbije i regiona, ali i Evrope.

„Kao zemlji kandidatu za članstvo u EU, Srbiji je sada potrebna međunarodna podrška kako bi ponovo uspostavila ustavni poredak. Upravo u tom pogledu tražimo vašu pomoć, ekselencijo. Tražimo vašu podršku i u vršenju pritiska na predsednika Srbije da raspiše vanredne parlamentarne izbore. To je jedan od zahteva Dijane Hrke. To je takođe zahtev studenata i drugih građana Srbije od maja 2025. godine. To je ono što i mi tražimo – pre nego što bude prekasno“, navodi se u pismu.

(Beta)

