PKS: Kompanija JUSDA Europe otvorila novi regionalni centar u Zrenjaninu

Međunarodna logistička kompanija JUSDA Europe otvorila je novi regionalni centar u Zrenjaninu, iz kojeg planira da opslužuje čitav region jugoistočne Evrope, saopštila je danas Privredna komora Srbije (PKS).

Predsednik PKS Marko Čadež i generalni direktor JUSDA Europe Petr Škoda razgovarali su u Beogradu o rastućoj ulozi Srbije kao strateškog čvorišta za industriju i logistiku, kao i mogućnosti daljeg zajedničkog razvoja u lancu snabdevanja.

Čadež je poručio da će PKS pružiti podršku budućem razvoju i aktivnostima kompanije u zemlji.

Prema njegovim rečima, prisustvo JUSDA-e pozitivno će uticati na poslovni ambijent u Srbiji i jačanje industrije u gotovo svim segmentima, od automobilske i hemijske do prehrambene, posebno u transportu voća i povrća.

„Ulazak JUSDA Europe snažan je signal da Srbija postaje ne samo regionalni logistički centar, već i važno čvorište koje povezuje Evropu sa drugim tržištima. Srbija razvija infrastrukturu i logističke kapacitete kako bi privukla nove međunarodne tokove robe i postala ključna tačka za distribuciju u regionu i šire. Projekti ovakvog tipa jačaju veze Srbije sa međunarodnim tržištima“, naglasio je Čadež.

On je istakao značaj jačanja saobraćajne infrastrukture, sa fokusom na železnički sektor, kako bi Srbija mogla da odgovori na rastuće potrebe logističkih tokova.

„Srbija predstavlja stratešku tačku za naš dalji rast u Evropi. Zahvaljujući našoj novoj bazi u Zrenjaninu, možemo našim klijentima ponuditi brže i fleksibilnije usluge, istovremeno podržavajući razvoj efikasnih lanaca snabdevanja u regionu“, rekao je Škoda.

Novoosnovano preduzeće JUSDA SEE, sa sedištem u Zrenjaninu, već je počelo sa radom i kroz moderni logistički centar koji nudi skladištenje, transport i sveobuhvatna rešenja za kompletan lanac snabdevanja.

(Beta)

