PKS: Logistika i transport nisu prateće privredne delatnosti, već krvotok ekonomije

Transport i logistika prestali su da budu prateće privredne delatnosti i postale su krvotok ukupnog ekonomskog sistema, mesto gde se prelamaju sve pozitivne i negativne strane biznisa i otuda njihov veliki značaj, izjavio je u petak zamenik predsednika Privredne komore Srbije (PKS) Mihailo Vesović na otvaranju IV Regionalne konferencije o transportu, logistici i lancima snabdevanja „Puls logistike u regionu 2025“ u Beogradu.

On je kazao da je pandemija korona virusa pokazala koliko transport i logistika uslovljavaju sve druge privredne procese, jer su bili među najpogođenijim delatnostima.

„Mi danas transport i logistiku vidimo kao kritičnu strukturu modernog biznisa, a ne kao prateću delatnost, jer globalna ekonomija funkcioniše kao jenda mreža. Troškovi logistike se direktno preslikavaju na konkurentnost kompanija i cene proizvoda“, naveo je Vesović.

Dodao je i da je stabilnost transporta i logistike postala geopolitičko pitanje.

On je podsetio da trenutno najveća kompanija na svetu, Amazon, zapravo nije firma koja se primarno bavi elektronskom trgovinom, već je u suštini logistička kompanija.

„Brzina dopremanja robe kupuje konkurentsku prednost u svim oblastima trgovine, a posebno u eKomercu koji je danas više od 50 odsto ukupne trgovine. Budućnost logistike je da bude autonomna, brza i vođena veštačkom inteligenciujom“, zaključio je Vesović.

Ambasador Italije u Srbiji Luka Gori naglasio je da postoji potreba za većom integracijom unutar regiona Zapadnog Balkana.

„Rezultati koje smo do sada videli su ispod naših očekivanja. Potrebna nam je veća regionalna integracija, samo uzimajući u obzir trgovinu koje beleže zemlje u regionu, jer podaci pokazuju da unutarregionalna trgovina iznosi samo 20 odsto ukupne trgovine“, kazao je on.

Dodao je da je potrebno integrisati i sve zemlje Zapadnog Balkana u Evrosku uniju (EU) i naveo da se u poslednje vreme ističe kako bi Crna Gora i Albanija, kao zemlje kandidati, mogle brzo da se integrišu u EU.

„Ali Italija veruje da sve zemlje regiona treba da postanu članice EU vrlo brzo“, kazao je Gori.

Dodao je da se zato posebno podstiče Srbija da završi sve započete reforme koje bi ubrzale taj proces.

Gori je kao jedan od projekata iz oblasti logistike, o kome se raspravlja u poslednje vreme, naveo razvoj koridora između Beograda i Trsta, kako bi se olakšala trgovina.

