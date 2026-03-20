PKS objavila EUDR vodič za izvoznike drveta i proizvoda od drveta

Privredna komore Srbije (PKS) objavila je dva nova stručna vodiča za izvoznike drveta i proizvoda od drveta u EU, s ciljem da privrednim društvima u Srbiji pruže praktičnu podršku u pripremi za primenu nove evropske regulative – EUDR 2023/1115 (EU uredba o proizvodima bez krčenja šuma), saopšteno je danas.

U saopštenju PKS piše da je Udruženje za šumarstvo, preradu drveta, industriju nameštaja i papira PKS objavilo te vodiče uz podršku švajcarskog programa Capacities for Trade Policies (C4TP), a njihov autor je lokalni konsultant na tom projektu Zoran Tintor.

Vodiči, kako se navodi, nude objašnjenja obaveza i konkretne korake koje bi kompanije trebalo da preduzmu kako bi uskladile svoje poslovanje sa zahtevima EU.

Izrađeni su s ciljem da privrednim društvima u Srbiji pruže praktičnu podršku u pripremi za primenu nove evropske regulative – EUDR 2023/1115 (EU uredba o proizvodima bez krčenja šuma).

„S obzirom na kompleksnost novih pravila, vodiči nude detaljna objašnjenja obaveza, kao i konkretne korake koje bi kompanije trebalo da preduzmu kako bi uskladile svoje poslovanje sa zahtevima EU“, piše u saopštenju.

Dodaje se da, u tom kontekstu, vodiči predstavljaju važan alat za smanjenje rizika od gubitka tržišta EU, izbegavanje potencijalnih sankcija, kao i jačanje konkurentnosti domaće drvne i papirne industrije.

(Beta)

