PKS: Prijave za Inženjerku godine otvorene do 31. marta

Prijave za izbor "Inženjerka godine" za 2026. godinu otvorene su do 31.marta, a kandidatkinje mogu da se prijave same ili ih može prijaviti poslovna organizacija u kojoj su zaposlene, a uz njihovu saglasnost, podsetila je danas Privredna komora Srbije (PKS).

Tu inicijativu pokrenule su PKS, kompanija Simens Srbija i udruženje „Inženjerka godine“, kako bi inspirisali i motivisali mlade žene u Srbiji za studije i kasniju karijeru u inženjerskoj struci i oblasti STEM-a (nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike).

Prijave za „Inženjerku godine“ mogu se obaviti onlajn putem obrasca na https://inzenjerka-godine.rs/s, piše u saopštenju PKS.

Inicijativa „Inženjerka godine“ se po četvrti put realizuje u Srbiji sa ciljem da se javnosti predstave inženjerke iz različitih kompanija i institucija, koje bi svojom ličnošću i radom mogle da budu primer i inspiracija mladim ženama, koje se nalaze pred izborom budućeg zanimanja.

Dodatno, kako je navedeno, cilj je i da se povežu privredni subjekti u Srbiji kao i privreda i obrazovni sistem u cilju promocije inženjerskih poziva, a sa akcentom na rodnu ravnopravnost kao standard koji omogućava najbolje korišćenje raspoloživog ljudskog kapitala.

Ove godine javnosti će biti predstavljeno 10 finalistkinja za koje bude procenjeno da svojom ličnošću i radom mogu da inspirišu mlade za studije i karijeru u inženjerstvu.

Prilikom tog izbora, naglasak neće biti na karijernim postignućima kandidatkinja, već na njihovim zaslugama ili potencijalu da kao inženjerke budu primer mlađim generacijama žena.

Inženjerku godine bira žiri koji ima četiri člana i koji čine kandidatkinje za „Inženjerku godine“ (nominuju među sobom), predstavnici medija, učenici i profesori srednjih škola kao i predstavnici organizatora i partnera.

Proglašenje „Inženjerke godine“ očekuje se, kako je najavljeno, u junu ove godine.

(Beta)

