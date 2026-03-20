PKS: Srbija pokrenula inicijativu CEMETS iLab u dualnom obrazovanju, u saradnji sa Švajcarskom

Privredna komora Srbije (PKS) objavila je danas da je, u saradnji sa Univerzitetom ETH iz Ciriha, pokrenula inicijativu CEMETS iLab Srbija – Izgradnja kapaciteta za implementaciju reformi u dualnom modelu obrazovanja u Srbiji, koja treba da omogući rešavanje nekih od ključnih izazova u toj oblasti.

Kako je objašnjeno, Centar za ekonomiju i upravljanje sistemima obrazovanja i obuka (CEMETS) je međunarodna laboratorija za reformu obrazovnih sistema na Katedri za obrazovne sisteme (CES) na ETH Univerzitetu u Cirihu, koju predvodi profesorka Ursula Renold.

CEMETS podržava obrazovne sisteme širom sveta u dizajniranju, implementaciji i primeni reformi kroz istraživanja, savete zasnovane na dokazima, kao i kroz praktičnu izgradnju kapaciteta, saopštila je PKS.

„Nadovezujući se na dugogodišnju saradnju sa partnerima iz Srbije u oblasti primene Zakona o dualnom obrazovanju, CES u saradnji sa PKS pokreće CEMETS iLab Srbija, program koji je usmeren na unapređenje dualnog modela obrazovanja u Srbiji. Srbija je ostvarila značajne rezultate u razvoju dualnog obrazovanja. Međutim, rast i održivost ovog modela dalje zavisi od efikasne implementacije i sposobnosti zainteresovanih strana da model unapređuju. Ovo se posebno odnosi na aktere iz privrede, koji su glavni nosioci dualnog obrazovanja“, istakla Renold.

Iz PKS su naveli da CEMETS iLab Srbija okuplja interdisciplinarne timove koji rade na stvarnim izazovima reformi, a alati i tehnike kojima se koristi su interaktivni onlajn kurs, onlajn sesije sa međunarodnim i domaćim stručnjacima, radionice i različiti događaji u Srbiji.

Timovima rukovode predstavnici regionalnih privrednih komora, a članovi su predstavnici poslodavaca (instruktori u dualnom obrazovanju ili predstavnici HR službi), Unije poslodavaca, Nacionalne službe za zapošljavanje, lokalnih samouprava, sindikata prosvetnih radnika i drugih.

„Imajući u vidu značaj iLab-a za Srbiju, targetirali smo sedam regiona/gradova i tema (case studies) na kojima će timovi raditi. Tim koji pobedi imaće priliku da učestvuje u Liderskom programu u Švajcarskoj, tokom oktobra 2026. godine“, precizirala je rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike PKS Mirjana Kovačević.

Održan je uvodni sastanak na kom je učestvovalo svih sedam timova koji će se boriti za Liderski program u Švajcarskoj.

Iz PKS su istakli da je uključivanje privatnog sektora i osnaživanje industrije od ključnog značaja za napredak sistema dualnog obrazovanja i upravo je iLab platforma na kojoj se stvara zajedničko razumevanje o tome kako dualno obrazovanje funkcioniše u praksi, posebno na lokalu, i kako se ono može proširiti u Srbiji, na održiv način.

Projekat CEMETS iLab Srbija realizuje se uz podršku Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju (SDC).

