PKS: Srpske kompanije na vodećem gejming sajmu u Kelnu

Privredna komora Srbije (PKS) objavila je danas da gejming kompanije iz Srbije, zajedno sa Asocijacijom industrije video igara (SGA), uz podršku PKS, po treći put nastupaju na vodećem svetskom gejming sajmu „Gamescom“ u Kelnu.

Zajednički štand nalazi se u biznis zoni sajma, koji traje od 20. do 24. avgusta, među 1.500 izlagača iz više od 70 država, navedeno je u saopštenju.

U biznis i potrošačkoj zoni sajma ove godine očekuje se više od 350.000 posetilaca.

„Ove godine ideja je bila da predstavimo najbolje iz Srbije – najuspešnije igre, ali i studije koji se bave pružanjem usluga. Na štandu smo takođe najavili predstojeće događaje, poput Unreal Day konferencije u oktobru. Fokus je bio i na promovisanju nezavisnih studija koji su trenutno u potrazi za izdavačima za svoje igre“, rekao je direktor Asocijacije SAGA Mihajlo Jovanović Džaril.

Zamenik predsednika PKS Mihailo Vesović rekao je da PKS treću godinu zaredom podržava nastup domaćih kompanija u Kelnu, u oblasti perspektivne i stalno rastuće gejmerske industrije.

Kako je podsetio, industrija video-igara Srbije zabeležila je u 2024. godini rast prihoda od 22 odsto, a samo 15 najuspešnijih srpskih gejming kompanija prošle godine prihodovalo je više od 214 miliona evra, dok je u ovoj oblasti posluje oko stotinu firmi.

Na sajmu „Gamescom“ učestvuju kompanije Allcorrect, Onyx Studio, Webelinx Games, Trap Plan, Force Media i OOX Studio, kao i SGA Asocijacija, objavila je PKS.

Kako bi se što bolje predstavila industrija u kojoj u Srbiji radi oko 4.500 ljudi, na štandu su organizovane projekcije trejlera najpoznatijih igara.

Iz PKS su naveli da izdavači, investitori, mediji i javnost i ove godine imaju priliku da se upoznaju sa srpskim gejming ekosistemom.

Zakazano je više od 200 poslovnih sastanaka sa ciljem otvaranje poslovnih prilika za biznise iz Srbije.

„OOX studio imao je oko 20 sastanaka. Izuzetno nam je važno što imamo zajednički štand, umesto da smo nastupili sami. Partneri imaju gust raspored, lakša je organinzacija sastanaka, ali i daleko više cene ozbiljnost kada neko ima nacionalni stand“, kazao je osnivač OOX studija za razvoj igara i aplikacija Marko Štrba.

Naveo je da je SGA organizovala i javni događaj na štandu kojem je prisustvovalo više od 200 posetilaca iz biznis sektora.

„Čak i kada se ništa zvanično ne dešava, ljudi prilaze štandu i imamo neposredan kontakt sa poslovnim partnerima“, rekao je Štrba.

Podseća se da je SGA učestvovala i na godišnjoj skupštini Evropske gejming federacije (EGDF) i sastanku sa organizacijom Video igre Evrope (VGE).

Teme na oba skupa bile su posvećene budućnosti evropske gejming industrije i izazovima na kojima se trenuto zajednički radi – zaštita dece u onlajn sferi, finansiranje novih studija i igara, razvoj talenata i organizacija međunarodnih događaja, saopštila je PKS.

(Beta)

