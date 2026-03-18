PKS: Srpski startap Smartsy obezbedio investiciju od 500.000 evra

Privredna komora Srbije (PKS) saopštila je danas da je inovativni srpski startap Smartsy, koji razvija pametne kućice za pse, ostvario međunarodni iskorak učešćem u emisiji "2 Minuten 2 Millionen", austrijskoj verziji emisije "Shark Tank" i jednoj od najgledanijih emisija o startapima u Evropi, u kojoj je obezbedio investiciju od 500.000 evra od serijskog preduzetnika i investitora Aleksandera Šica, čime je dodatno potvrđen potencijal ovog domaćeg proizvoda za globalno tržište.

„Ova investicija za nas predstavlja mnogo više od finansijske podrške. Ona je potvrda da Smartsy odgovara na realnu potrebu savremenog tržišta i da rešenje koje razvijamo ima potencijal da postane standard u retail industriji kada je reč o pet-friendly infrastrukturi. Učešće u emisiji ‘2 Minuten 2 Millionen’ i podrška investitora kao što je Alexander Šic daju nam dodatni zamah za širenje na evropska tržišta, a posebno nam je važno što ovakav rezultat dolazi iz tima koji se razvija iz Srbije i gradi proizvod sa međunarodnim ambicijama“, izjavio je izvršni direktor kompanije Smartsy Ivan Milikić, saopštila je PKS.

Kako je istaknuto, ovaj uspeh predstavlja važnu prekretnicu za Smartsy, ali i za širi domaći inovacioni ekosistem jer pored finansijske podrške, investicija donosi i strateško partnerstvo koje će omogućiti ubrzano skaliranje poslovanja, pre svega na tržištu Nemačke, Austrijije i Švajcarske, gde postoji izražena potreba za unapređenjem pet-friendly infrastrukture u maloprodajnom sektoru.

Dodaje se da Smartsy već radi na implementaciji svojih rešenja u Austriji, kroz saradnju sa vodećim retail lancima, uključujući REWE grupu (BILLA).

Paralelno sa tim, kompanija planira širenje i na druga evropska tržišta, kao i povratak na domaće tržište sa unapređenom verzijom proizvoda.

Smartsy se razvija u okviru SEE UP akceleratora, koji podržava startape sa tržišno validiranim rešenjima, a radi pod okriljem Centra za digitalnu transformaciju (CDT) PKS, koja svojim članicama omogućava učešće na prestižnim međunarodnim sajmovima inovacija i kontinuirano učestvuje u pozicioniranju Srbije kao centra evropskih tehnoloških i biotehnoloških habova, čime se naša zemlja pozicionira kao predvodnik inovacija u industriji savremene opreme i proizvodnje hrane za kućne ljubimce, kao i jedna od najbrže rastućih ICT i startap zajednica u Evropi.

Direktor CDT-a Predrag Nikolić istakao je da uspeh Smartsy-ja jasno pokazuje da srpski startapi imaju kapacitet da razvijaju proizvode koji su konkurentni na globalnom tržištu.

„Ovakvi rezultati potvrđuju da domaći inovacioni ekosistem sazreva i da naši timovi mogu ravnopravno da pariraju najnaprednijim rešenjima u svetu, posebno kada imaju adekvatnu podršku i infrastrukturu za razvoj“, naglasio je Nikolić.

Pametna Smartsy kućica za pse, koja je pre dve godine probno postavljena ispred maloprodajnog objekta Univerexport-a na Novom Beogradu, opremljena je naprednom tehnologijom, kontroliše temperaturu, omogućava vlasniku da putem kamere vidi svog psa i nudi opcije za brendiranje, čime postaje idealan alat za retail i marketinške kampanje.

Kućice će biti postavljene ovog proleća na nekoliko lokacija u centru Beča, a očekuje se širenje i na tržišta regiona, Nemačke, Švajcarske, i drugih zemalja, saopštila je PKS.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com