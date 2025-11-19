PKS: Srpski vozači na udaru šengenskih pravila

Ograničen boravak profesionalnih vozača iz Srbije na teritoriji EU, već ima, a tek će imati ozbiljne posledice na srpske vozače, lance snabdevanja, privredu i izvoz, zaključeno je na zajedničkom sastanku predstavnika transportnog sektora i velikih izvozno-uvoznih kompanija, održanom danas u Privrednoj komori Srbije (PKS).

Predsednik Odbora Grupacije za prevoz robe u drumskom saobraćaju PKS, Dušan Nikolić, istakao je da ovo ograničenje preti da poremeti snabdevanje evropskom i američkom robom koja u Srbiju i region stiže preko luka u Šengenskom prostoru, objavila je PKS.

To pravilo „90/180“ predviđa da državljani zemalja sa bezviznim režimom mogu boraviti najviše 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana u Šengenu, što profesionalnim vozačima faktički prepolovljava radno vreme.

Nikolić je naglasio da se ovaj problem javlja u trenutku kada u transportnom sektoru već postoji izražen manjak radne snage, a dodatna ograničenja mogu ubrzo izazvati kašnjenja u isporukama.

„Vozači uskoro pune dozvoljeni period od 90 dana. Tražimo da izvoznici lobiraju kod svojih matičnih zemalja, čija će proizvodnja takođe biti ugrožena, jer mnogi delovi za automobilske industrije potiču iz naših fabrika“, rekao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com