PKS: Želimo da osnažimo što više žena pred Ekspo 2027

Direktorka Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije (PKS) Branislava Simanić izjavila je danas da je međunarodna specijalizovana izložba "Ekspo 2027" velika šansa za preduzetnice iz Srbije i regiona da se umreže i otvore nova trzišta za plasman svojih proizvoda i usluga i da je cilj PKS da osnaži što veći broj žena u susret toj manifestaciji.

„Kada govorimo o osnaživanju žena i ekonomskom osnaživanju žena moramo da istaknemo da danas preduzetnice u Srbiji imaju sistemsku podršku države i da ta podrška nikada nije bila veća i snažnija“, rekla je ona novinarima u hali „Playground“ Beogradskog sajma, pred početak druge konferencije „Žensko preduzetništvo u susret Ekspu 2027“.

U Srbiji danas, kako je navela, posluje jedna trećina preduzetničkih radnji i preduzeća koje su u vlasništvu žena.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Srbije Jelena Žarić Kovačević istakla je da će međunarodna specijalizovana izložba „Ekspo 2027“ biti „zamajac ženskog preduzetništva“.

Ona je podsetila i da je Ministarstvo organizovalo veliku konfenciju u decembru prošle godine „Srbija naša porodica“, u okviru koje su promovisali Ekspo.

„Ekspo kao tema je najveći projekat koji se Srbiji desio i na kom smo radili decenijama unazad i biće projekat koji će obeležiti živote svih nas, ali on ne bi bio moguć bez energije koju pokreće žensko preduzetništvo“, rekao je generalni komesar Srbije za „Ekspo 2027“ Žarko Malinović.

Istakao je da su žene istrajnije u poslu od muškaraca.

„Ponosan sam da većinu našeg tima čine žene i trudićemo se da u Nacionalnom paviljonu Srbije, koji će biti tacka okupljanja kreiramo što više programa sa PKS koji će promovisati žensko preduzetništvo“, kazao je on.

Najavio je i da će u Nacionalnom paviljonu Srbije biti predstavljeni, u saradnji sa Etnografskim muzejom, elementi stvaralaštva žena kroz vekove.

Predsednica zanatsko-preduzetničke komore regije Banjaluka Žana Arsić ocenila je da je današnji skup „snaga Srbije i Srpske“, navodeći da skupu na Beogradskom sajmu prisustvuje više od 25 žena preduzetnica iz Republike Srpske.

„Ovo je ogromna prilika i za žene preduzetnice u Republici Srpskoj da se predstave, jer mi imamo mnogo toga da pokažemo i da svet vidi“, rekla je ona.

Arsić je kazala i da su u Republici Srpskoj organizovane takve tri konferencije, gde su se predstavile žene preduzetnice zajedno sa preduzetnicama iz Srbije u regionu i da je namera proširenje takovog rada i na Crnu Goru.

Konferencija „Žensko preduzetništvo u susret Ekspu 2027“ je okupila brojne predstavnike državnih institucija i ministarstava, privrednih komora iz regiona, uz učešće istaknutih žena preduzetnica koje su uzori i inspiracija drugima, pokazujući da žene mogu uspešno da vode biznis i daju značajan doprinos razvoju društva.

Istaknutno je da žene u biznisu donose inovativna rešenja, preuzimaju rizik i imaju viziju koja je važna za uspeh i rast firmi.

Cilj konferencije je, kako je navedeno, da osnaži što više žena u susret predstojećoj izložbi „Ekspo 2027“ i da pošalje poruku celom društvu o ženskim sposobnostima, viziji i liderskim veštinama.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com