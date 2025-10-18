Plan SAD za deeskalaciju stanja u BiH: U Dodikovu nezavisnu RS ne veruje više niko, pa ni on sam

Današnjom sednicom Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), na kojoj će se imenovati vršilac dužnosti predsednika RS i povući zaključci kojima je vladajuća većina u ovom bh. entitetu, s Miloradom Dodikom na čelu, pretila ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, ušlo se u poodmaklu u fazu američkog plana za „deeskalaciju“ situacije u BiH, piše sarajevski portal Raport.

U tekstu se navodi da je Dodik, putem svojih dobro plaćenih lobista u SAD, nastojao potpuno da preokrene američki pristup BiH, nadajući se da će administracija američkog predsednika Donalda Trampova imati više sluha za njegove probleme, ali da je „doživeo diplomatski fijasko“.

Prema pisanju Raporta, iz SAD su jasno poručili da se on mora povući iz političkog života, kao i anulirati sve ono što je uradio u poslednjem periodu, čime je ugrozio ustavno-pravni poredak BiH.

Pozivajući se na izvore iz diplomatskih krugova, ali i Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Raport navodi da je Dodik prihvatio plan Trampove administracije i da se on već sprovodi.

Dodiku je, ističe se, rečeno da prvo mora prihvatiti presudu Suda BiH koja mu je izrečena, kao i odluku Centralne izborne komisije BiH (CIK) da mu se oduzima predsednički mandat, te dopustiti SNSD-u da izađe na prevremene izbore za predsednika RS.

Ta faza je podrazumevala i to da SAD ublaže sankcije nekim ljudima iz njegovog kruga, kako bi se videlo da postoji „dobra volja“, što se i desilo, navodi se u tekstu.

Druga faza podrazumeva da Dodik imenuje vršioca dužnosti predsednika RS do održavanja prevremenih izbora, uz napomenu da su Amerikanci navodno sugerisali da to bude aktualna srpska članica Predsedništva BiH Željka Cvijanović, koja bi trebalo da preuzme i SNSD.

„Međutim, Dodik nema poverenja u nju, pa je u zadnji čas odlučio da v.d. predsednice RS bude Ana Trišić Babić“, stoji u tekstu.

Paralelno s tim, Dodik povlači sve zaključke kojima je negirao pravosudne organe BiH, ali i druge institucije.

U sledećim fazama Dodik bi trebalo da prepusti i rukovođenje SNSD-om i faktički napusti politički život BiH, piše Raport, dodavši da u toj situaciji Dodik očekuje da SAD njemu i članovima njegove porodice skinu sankcije.

„Galama koju Dodik sada diže čista je dramaturgija kako bi se zamaskirala bela zastava koju je podigao. U priču o njegovoj borbi za nezavisnu Republiku Srpsku ne veruje više niko, pa ni on sam“, zaključuje se u tekstu.

(Beta)

