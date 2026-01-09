Planinari krenuli iz Niša na marš povodom 110 godina povlačenja Srpske vojske preko Albanije

Sedmoro planinara, muškaraca i žena iz Udruženja „Stazama slavnih predaka“ krenulo je danas iz Niša na marš povodom 110 godina od povlačenja Srpske vojske preko Albanije.

Danas su otputovali do Peći, a sutra iz Pećke patrijaršije na marš od 200 kilometara do albanskog grada Skadra.

Jedan od planinara i osnivača udruženja „Stazama slavnih predaka“ Milan Lapčević rekao je da žele da podsete javnost Srbije kakvu su žrtvu podneli preci povlačeći se preko Albanije i da je više od 240.000 ljudi stradalo u tom povlačenju.

„Našim precima je sloboda bila svetinja i mi na to moramo da podsećamo javnost Srbije, sa nadom da će se naši potomci ugledati na naše pradedove i da će se probuditi nacionalni duh koji nam je toliko potreban“, rekao je Lapčević.

On je kazao da će sedmočlana ekipa tokom marša od 10. do 15. januara dnevno prelaziti 30 do 35 kilometara.

Najteža je, dodao je on, prva deonica od Peći preko Čakora do Plava i tu će preći 35 kilometara po snegu, a očekuje da će temperatura biti i minus 15 steeni.

„To će biti veliki izazov za nas, bez obzira što smo svi u odličnoj kondiciji i imamo odličnu opremu. Motivacija su nam naši preci koji su u mnogo gorim uslovima, izgladeneli, bosi i iscrpljeni sve to uradili za nas“, izjavio je Lapčević.

Po njegovim rečima, odredište je Skadar gde će posetiti Srpsko groblje i odati poštu.

Potom će 15. januara otići na Krf i prisustvovati akademiji kojom će biti obeleženo 110 godina iskrcavanja Srpske vojske.

„Na ostrvo Vido odlazimo 16. januara da tamo na ‘Plavu grobnicu’ položimo vence i cveće, da otpevamo i otplačemo ‘Tamo daleko’ „, izjavio je Lapčević.

Tim su iz Niša ispratile brojne medijske ekipe i članice Kola srpskih sestara koje su planinarima poklonile vunene čarape.

Na marš su krenuli Milan Lapčević, Nataša Stanković Nedeljković, Nela Petrović, Bojan Radenković, Boban Hadži Stojković, Rade Knežević i Milan Grozdanović.

Udruženje „Stazama slavnih predaka“ organizovalo je marš i pre 10 godina, na stogodišnjicu povlačenja Srpske vojske preko Albanije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com