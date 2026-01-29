Plenković: Cenimo Trampov poziv, ali zasad nije ostvarivo pristupanje Odboru za mir

Premijer Hrvatske Andrej Plenković ponovio je danas da Hrvatska neće ući u Odbor za mir američkog predsednika Donalda Trampa.

„Iako u sadašnjem obliku Odbora za mir pristupanje Hrvatske nije ostvarivo, ostajemo predani podršci ukupnim naporima stabilizacije stanja na Bliskom istoku i političkom procesu pregovora između Izraela i Palestine“, rekao je Plenković na početku sednice Vlade u Zagrebu.

On je rekao da je Hrvatska, kao i druge pozvane zemlje, razmotrila sve dosad poznate aspekte inicijative, kao i njene međunarodno-pravne i finansijske implikacije.

„Cenimo poziv da se Hrvatska priključi radu Odbora za mir u kontekstu njegovih (Trampovih) napora i američke administracije koji su doveli do prekida krvoprolića u Gazi“, dodao je Plenković.

On je podsetio da je o tome razgovarao s predsednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem i parlamentarnom većinom.

Kabinet predsednika Hrvatske Zorana Milanovića juče je saopštio da je premijeru u razgovoru preneo da je „inicijativa američkog predsednika Donalda Trampa pravno utemeljena na Rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija“.

„Iako treba pozdraviti inicijativu koja doprinosi miru na Bliskom Istoku, stav je predsednika Milanovića da Republika Hrvatska ne treba da učestvuje u Odboru za mir, a što je u razgovoru preneo i predsedniku vlade“, saopšteno je iz kabineta.

Plenković i Milanović su iz različitih, rivalskih stranaka i njihovi odnosi su loši što se često prelama u spoljnoj politici i odbrani, u čemu su, po Ustavu, dužni da sarađuju.

(Beta)

