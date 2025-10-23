Plenković i Macut razgovarali u Londonu i o NIS-u

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je na samitu Berlinskog procesa u Londonu prvi put razgovarao sa srpskim premijerom Đurom Macutom, uključujući i o temi NIS-a.

Posle jučerašnjeg sastanka, Plenković je novinarima kazao da je Hrvatska sa američkom stranom radila na odgađanju sankcija NIS – u kako ne bi došlo do energetskog ugrožavanja Srbije.

„Pozicija Hrvatske u razdoblju u kojem su američke sankcije ‘visile u vazduhu’ je celo vreme bila da ne želimo da dođe do energetskog ugrožavanja Srbije. Koliko mogli smo s naše strane radili s američkim partnerima da se sankcije stalno odgađaju”, rekao je.

Plenković je dodao da je Hrvatska nakon što su sankcije stupile na snagu „morala obustaviti dotok nafte“ jer bi u protivnom dovela Janaf „u pravni problem i praktično u režim sankcija“, što bi bilo „potpuno besmisleno“.

„Nadamo se da će se rešiti pitanje većinskog vlasništva. U slučaju restrukturiranja vlasništva tih sankcija više ne bi bilo i sve bi funkcionisalo normalno“, dodao je.

Plenković je ocenio da je samit Berlinskog procesa u Londonu pokazao visok stepen ambicije svih hrvatskih suseda na jugoistoku Evrope da što pre nastave s procesom pristupanja EU i naglasio da Hrvatska poddržava sve svoje susede na tom putu i prenosi im svoja iskustva.

On je naveo da je opšti pristup prema proširenju unutar EU sada otvoreniji nego što je bio i da je dobro da zemlje iskoriste priliku koja im se otvara, a da pritom svaka ispuni svoj deo zadatka odnosno da ispune potrebne kriterije za prihvatanje pravne tekovina i izgradnje institucija.

Povodom predloga da se tim zemljama omogući brži pristup EU, ali s ograničenim pravom glasa Plenković je rekao da nije oduševljen tom idejom.

„Jedno od glavnih svojstava države jeste da je poštuju. A poštuju je ako ima jednaka prava“, rekao je.

Dodao je da, pre svega, svako treba da poštuje sebe i da sec trudi u procesu pristupanja, kao što su činili i svi ostali koji su ušli u EU.

Upitan o datumu otvaranja pregovora za Bosnu i Hercegovinu, Plenković je izrazio uverenje da je taj trenutak vrlo blizu.

Berlinski proces je inicijativa koju je 2014. pokrenula tadašnja nemačka kancelarka Angela Merkel s ciljem jačanja regionalne saradnje, rešavanja otvorenih pitanja, bolje saobraćajne i energetske povezanosti i pripreme za proces pristupanja EU.

Proces danas okuplja zapadnobalkansku šestorku – Albaniju, BiH, Crnu Goru, Kosovo, Severnu Makedoniju i Srbiju i partnerske zemlje – Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Francusku, Nemačku, Grčku, Italiju, Poljsku, Sloveniju kao i Veliku Britaniju.

(Beta)

