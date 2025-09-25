Plenković: Nema saznanja o specijalnom ratu protiv Hrvatske

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da nema nikakvih saznanja o tome da je afrička svinjska kuga rezultat specijalnog rata protiv Hrvatske.

Ministar poljoprivrede Hrvatske David Vlajčić je u utorak, 23. septembra, izjavio novinarima u Osijeku da ne može da isključi tezu da se protiv Hrvatske vodi „specijalni rat“ afričkom svinjskom kugom.

Kazao je da je U Hrvatskoj ta bolest bila stavljena pod kontrolu od 2023, a da su se „žarišta zaraze ove godine stvorila u Srbiji gde se bolest rapidno širila, a potom se kod nas pojavljuju tačkasta žarišta. Sami zaključite. Ništa ne želim da isključim“.

Prenković je danas na pitanje novinara o tvrdnjama koalicionih partnera u Vladi iz desničarskog Domovinskog pokreta, odgovorio da „nemamo nikakvih saznanja ni dokaza da se radi o bilo kakvom specijalnom ratu“, prenela je hrvatska televizija N1.

Po otvaranju nove cevi tunela Učka Plenković je u izjavi novinarima podsetio da se Hrvatska i pre dve godine nosila s problemom afričke svinjske kuge.

„Imaćemo koordinacijski sastanak svih resora da pomognemo naporima Ministarstva (poljoprivrede), ljudima na terenu, kako bismo limitirali i suzbijali širenje bolesti“, naglasio je Plenković koji je i predsednik vladajuće Hrvatske demokratske zajednice.

Na pitanje novinara on je rekao da pojavom afričke svinjske kuge nije ugrožena nacionalna bezbednost.

Premijer je naglasio da se zbog pojave afričke svinjske kuge ne treba pokretati nekakva istraga „specijalnog rata“, jer je je onda istraga mogla da bude i pre dve godine kada je bilo te bolesti.

Plenković je ukazao da virus postoji i u susednim zemljama i zaključio da na svim farmama treba podići nivo bio-sigurnosti.

(Beta)

