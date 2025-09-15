Plenković o ustaškom pozdravu: Zabrane nisu rešenje

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da rešenje problema korišćenja ustaškog pozdrava „Za dom spremni“ nije u zabranama, već u obrazovnom sistemu.

„Rešenje je u obrazovnom sistemu, da se jasno određujemo o fašističkim zločinima, o zločinima posle 1945. Zabranama nećete postići ništa“, rekao je u Hrvatskom saboru Plenković, predsednik vladajuće Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).

Predsednik opozicione Socijaldemokratske partije (SDP) Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić prethodno je upitao Plenkovića „da li je dovoljno hrabar“ da podstakne raspravu u Saboru o ustaškom pozdravu „Za dom spremni“. Hajdaš Dončić je naveo da je laž da je „Za dom spremni“ domoljubni pozdrav i ocenio da je „vreme da Hrvatska okrene novu stranicu“.

Lider SDP je ranije najavio inicijativu da se izmenama krivičnog i prekršajnog zakona jasnije reguliše kažnjavanje veličanja ustaških, četničkih i drugih režima, kao i negiranje i veličanje zločina počinjenih posle Drugog svetskog rata. Hrvatski mediji navode da njegov predlog predviđa i „vrlo restriktivne izuzetke“ od kažnjavanja ustaškog pozdrava – kada se koristi u vezi sa ratom 1990-ih, čime se približilo stavu HDZ koji dopušta „dvostruku konotaciju“ ustaškog pozdrava.

Taj predlog Hajdaš Dončića izazvao je proteklih dana oštre kritike iz redova njegove SDP i drugih stranaka s levog političkog spektra i centra, koje se oštro protive „dvostrukoj konotaciji“ pozdrava „Za dom spremni“, u zavisnosti da li se on koristi u vezi sa Drugim svetskim ratom ili ratom u Hrvatskoj 1990-ih.

Plenković je danas kazao i da su „podele i polarizaciju u društvu“ pokrenule stranke levice posle zagrebačkog koncerta Marka Perkovića Tompsona u julu ove godine.

Poslanica zeleno-leve političke partije Možemo Sandra Benčić optužila je Plenkovića da je prvi premijer zemlje članice EU „koja je legalizovala nacistički pozdrav u njegovoj lokalnoj varijanti“. Ona je ocenila da Plenković zbog „malo političke koristi pušta malo fašizma“.

„Nemate stav, nemate vrednosti, imate samo priliku i korist. Govorite levici da je histerična, jer ste vi politički anemični, a politički anemičnom politički stav deluje histerično“, rekla je Benčić.

Plenković je optužio stranku Možemo da je isključiva i netolerantna.

„Ako niko (Tompsonovu) pesmu ‘Čavoglave’ nije kažnjavao 30 godina, neće ni danas. Nemojte nam imputirati kukavičluk, radikalizam, istorijski revizionizam ni ustaštvo, jer toga nema, to nije naša politika“, naveo je Plenković.

Tema o ustaškom pozdravu podstakla je burnu raspravu u Saboru, a opozocioni poslanici su, između ostalih, pitali ministra odbrane Ivana Anušića (HDZ) o Tompsonovom julskom koncertu i pevanju pesme „Bojna Čavoglave“, koja počinje ustaškim pozdravom „Za dom spremni“.

Anušić je ponovio da je bio na tom koncertu i da je pevao spornu pesmu, koju je opisao kao patriotsku pesmu iz Domovinskog rata koja budi nacionalna osećanja, prenela je Hrvatska radiotelevizija.

„Pozdrav ‘Za dom spremni’, koji se spominje u pesmi Čavoglave, jasno je definisan i kao takav nije problematičan, nije u sukobu sa zakonom ni pravilnicima, može da se spominje u toj pesmi i da se koristi na komemoracijama pripadnika Hrvatskih odbrambenih snaga (HOS). To će tako biti i to se neće nikada promeniti. Za sve drugo, u nekim drugim okolnostima, ‘Za dom spremni’ nije prihvatljiv“, rekao je Anušić.

On je poslanike SDP optužio da vređaju hrvatske branitelje i Domovinski rat, navodeći da ih se „ne bi postideli ni Informer ni (predsednik Srbije) Aleksandar Vučić“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com