Plenković odbacuje optužbe za kršenje Ustava

Premijer Hrvatske Andrej Plenković odbacio je danas tvrdnje o protivustavnom i protivzakonitom delovanju Vlade zbog priređivanja dočeka bronzanih hrvatskih rukometaša u Zagrebu na kojem će večeras, uprkos protivljenju gradskih vlasti, nastupiti kontroverzni pevač Marko Perković Tompson.

„Vlada radi u skladu s Ustavom, zakonom, svojim ovlašćenjima i što je najvažnije, u skladu sa zdravim razumom“, rekao je Plenković novinarima posle sednice stranačkog vrha Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) na čijem je čelu.

On je optužio stranke levice koje su na čelu Grada Zagreba, za ideološki, dogmatski i isključiv pristup.

Premijer je rekao da su preuzeli organizaciju dočeka rukometaša, jer nisu hteli da dozvole da ostane „veliki ponor između hrvatskog naroda, hrvatskih sportista i hrvatskih rodoljubnih pevača“.

„Ako Grad nije u stanju organizovati doček, praktično ‘copy-paste’ prošlogodišnjeg dočeka, Vlada je tu da to može i treba“, ocenio je premijer.

Doček rukometaša, koji su u nedelju na Evropskom prvenstvu u Danskoj osvojili treće mesto, ostao je u senci podela zbog nastupa kontroverznog pevača Marka Perkovića Tompsona što su ultimativno tražili rukometaši.

Grad Zagreb odbio je da im udovolji, pa je Hrvatski rukometni savez (HRS) sinoć objavio da odustaje od dočeka.

Situacija se danas promenila kada je Vlada objavila da preuzima doček i da će, u saradnji s HRS, on biti u 18 na Trgu bana Jelačića.

Za to nije tražila dozvolu grada, iako je morala, rekle su vlasti Grada Zagreba na čijem čelu su zeleno-leva koalicija stranaka Možemo i Socijaldemkratske partije.

Brojni politčari s centra i levog-centra danas su optužili vladu za protivustavno delovanje. Predsednik Hrvatske Zoran Milanović je optužio vladu „za otimanje države i beskrupulozno izazivanje podela“.

„Vlada Hrvatske sprovela je svesnu destrukciju ustavnog poretka uz prethodno izmišljanje pravne osnove za svoje postupanje i postupanje policije. Takvo postupanje Vlade zapravo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podela među hrvatskim ljudima. Za to je odgovoran predsednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Andrej Plenković“, napisao je Milanović na Fejsbuku.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević optužio je Vladu Hrvatske za institucionalno nasilje i pokušaj rušenja demokratski izabrane vlasti u Zagrebu.

I pojedini pravni stručnjaci upozorili su da vlada takvim ponašanjem krši Ustav.

Na vlasti u Zagrebu je zeleno-leva koalicija Možemo i Socijaldemokratska partija iz koje dolazi i predsednik Zoran Milanović dok su na vlasti na nacionalnom nivou Hrvatska demokratska zajednica premijera Andreja Plenkovića i desničarski Domovinski pokret.

(Beta)

