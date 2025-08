Plenković: Oluja uništila projekat velike Srbije i promenila geopolitički poredak Jugoistočne Evrope

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas u Kninu da je vojno-policijska operacija „Oluja“ iz avgusta 1995. uništila projekat velike Srbije i promenila vojni i geopolitički poredak Jugoistočne Evrope.

Na centralnoj manifestaciji u sklopu obeležavanja 30. godišnjice „Oluje“, Dana pobede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, Plenković je rekao da je „ujedinjena snaga hrvatskog naroda“ u avgustu 1995. „oslobodila okupirane gradove i sela, pobedila agresora i vratila život i ponos prognanicima“, prenosi agencija HINA.

Obraćajući se okupljenima na stadionu fudalskog kluba Dinara, Plenković je kazao da je „Oluja“ u tom trenutku bila „najveća kopnena bitka u Evropi od Drugog svetskog rata, koja je razbila projekat Velike Srbije, porazila agresora, promenila vojni i geopolitički poredak Jugoistočne Evrope, odredila sudbinu Hrvatske i omogućila kraj rata u Bosni i Hercegovini“.

„Oluja nije samo oslobodila Hrvatsku, ona je sprečila i novu tragediju u Bosni i Hercegovini. Otvorila je put povratku hrvatskih prognanika svojim domovima i mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja, povratku Vukovara i uspostavljanju hrvatske vlasti na celoj teritoriji“, naveo je.

Dodao je da je Hrvatska posle rata „omogućila i povratak hrvatskih Srba koji su to želeli“, navodeći da je time „pokazala političku zrelost, moralnu odgovornost i ljudsku velikodušnost“.

On je rekao da „žrtva svih koji su dali živote za slobodu Hrvatske“ predstavlja „zavet zahvalnosti jer je zahvaljujući njima Hrvatska postala svoja, suverena i slobodna“, navodeći da se ne smeju zaboraviti ni 1.744 nestale osobe koje Hrvatska traži.

„Očekujemo da Beograd konačno pokaže pravu spremnost za saradnju, jer bez pune istine o nestalima nema iskrenih odnosa ni evropske budućnosti“, kazao je Plenković.

Plenković je rekao i da su, iako je prošlo 30 godina od „Oluje“, još živa sećanja „na te dane ponosa i slave“.

„Svake godine se ovde u Kninu okupljamo sa istim osećanjima, ponosom zbog pobede, zahvalnošću braniteljima i pijetetom prema palima. Ali danas, na ovu godišnjicu najveće hrvatske pobede, ne dolazimo samo da se setimo. Dolazimo da potvrdimo šta za nas znači operacija ‘Oluja’, na šta nas obavezuje i čemu nas uči“, kazao je Plenković.

Naveo je i da je „Oluja“ potvrdila „hrvatsku snagu koja ne porobljava, već oslobađa, snagu koja ne preti, već štiti, snagu koja ne uništava, već stvara“.

Hrvatska danas obeležava 30. godišnjicu operacije „Oluja“, u znak sećanja na 5. avgust 1995. kada su hrvatske snage ušle u gotovo prazan Knin i istakle zastavu Hrvatske na Kninskoj tvrđavi.

Operacija „Oluja“, koja je dovela do egzodusa više od 200.000 Srba iz Hrvatske i do kraja rata za nezavisnost te zemlje, počela je 4. avgusta 1995. rano ujutru, ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog veća odbrane (HVO) na područja Banije, Korduna, Like i severne Dalmacije, koja su bila deo međunarodno nepriznate Republike Srpske Krajine.

Hrvatska je tom operacijom, u kojoj je učestvovalo 138.500 pripadnika hrvatske vojske i policije i HVO, uspostavila kontrolu nad poslednjim delovima teritorije koje su držali pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine.

Vlast Hrvatske, na čelu sa tadašnjim predsednikom Franjom Tuđmanom, proglasila je kraj operacije „Oluja“ 7. avgusta uveče, iako su sporadični sukobi nastavljeni do 14. avgusta.

Operacija „Oluja“ se ubraja u jedno od najsurovijih etničkih čišćenja na području bivše Jugoslavije. Kao akciju etničkog čišćenja, operaciju „Oluja“ je okvalifikovao i Međunarodni sud pravde u Hagu, u obrazloženju presude iz februara 2015. godine.

(Beta)

