Plenković osudio incident u Splitu, traži procesuiranje odgovornih

Premijer Hrvatske Andrej Plenković osudio je incident u Splitu gde je grupa mladića sinoć prekinula program Dana srpske kulture u tom gradu i izrazio očekivanje da će odgovorni biti što pre procesuirani.

„Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tokom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine“, napisao je Plenković na mreži X.

On je naglasio da očekuje da nadležna tela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne.

„Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mesta u hrvatskom društvu“, poručio je hrvatski premijer.

Kako su preneli hrvatski mediji, više desetina muškaraca, od kojih su mnogi bili maskirani i u crnoj odeći, prekinula je sinoć Dane srpske kulture u Splitu, a u incidentu nije bilo fizičkog nasilja.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, grupa mladića pretila je organizatorima i publici, i isterala ih iz gradskih prostorija Blatine-Škrape gde je trebalo da bude održano Veče folklora.

Huligani su, dodaje se, uzvikivali i ustaški pozdrav „Za dom spremni“, a okupljenima su poručili da ne mogu da nastupaju jer je ovo mesec u kojem se obeležava stradanje Vukovara. Pojedini mediji pišu da je reč o pripadnicima navijačke grupe Torcida.

Organizatori iz Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“ su odmah prekinuli manifestaciju, na kojoj je trebalo da učestvuju i mladi iz Novog Sada i drugih gradova, i napustili gradske prostorije da ne bi ugrozili bezbednost izvođača i gostiju, među kojima je bilo i dece, preneo je Dalmatinski portal.

Policija je sinoć saopštila da je u toku intenzivno kriminalističko istraživanje, kao i da se deo učesnika manifestacije iz Novog Sada nije osećao sigurno, pa im je pružena zaštita.

U događaju, dodali su, nije bilo fizičkog nasilje ni povređenih.

Incident su osudili brojni lokalni političari, a splitski gradonačelnik Tomislav Šuta istakao je da Split mora biti grad bezbednosti, tolerancije i poštovanja za sve građane i goste, bez obzira na njihovu nacionalnu, versku ili bilo koju drugu pripadnost.

(Beta)

