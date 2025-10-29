Plenković: Poštujemo žrtve Jasenovca, okrugli sto je politička provokacija

Premijer Hrvatske Andrej Plenković ocenio je danas da je okrugli sto o ustaškom logoru Jasenovac, koji je u sredu održan u zgradi Sabora, politička provokacija stranaka koje su ga organizovale.

„Što se nas tiče, mi poštujemo žrtve Jasenovca, sve žrtve fašističkog i ustaškog režima u Drugom svetskom ratu i nemamo nikakav doticaj ni s organizatorima, ni govornicima na tom skupu“, rekao je Plenković u Rijeci o jučerašnjem skupu u prostorijama Sabora na kome je nekoliko učesnika osporavalo broj žrtava logora i negiralo njegov zločinački karakter, prenela je agencija Hina.

On je naglasio da taj događaj „bez dileme predstavlja političku provokaciju dve političke stranke, njihovoga kluba, koje su to svesno i namerno organizovale u Hrvatskom saboru“ i podsetio da je i predsednik Sabora rekao da ne postoje mehanizmi da se bilo kojem klubu zabrani da raspravlja o nekoj temi.

Plenković, koji je predsednik vladajuće Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), ocenio je da svako može politički da kvalifikuje takav događaj, a da ga on smatra kao „provokaciju koja tim političkim opcijama neće doneti ništa posebno“. „Dapače, ostaće tamo gde i jesu“, zaključio je premijer.

Ne stišavaju se reakcije na taj skup, koji su organizovale dve manje, desne političke stranke u Saboru, iz poslaničkog kluba Dom i nacionalno okupljanje (Domino) i Hrvatski suverenisti.

Stranke levice, predvođene Socijaldemokratskom partijom danas traže da institucije ispitaju eventualnu krivičnu odgovornost, jer je reč o negiranju genocida.

Okrugli sto se proteklih dana našao u fokusu javnosti pošto je predsednik najveće opozicione stranke, Socijaldemokratske partije (SDP) Hrvatske, tražio njegovu zabranu od predsednika Sabora Gordana Jandrokovića , koji je, s druge strane, rekao da ne posotoji poslovnička mogućnost da se tako nešto zabrani i da on nije cenzor.

Jandroković je, međutim, naglasio da se okrugli sto na temu „Naučni pristup istraživanju žrtava Jasenovca“ ne održava u ime Sabora i dodao da je odgovornost za ono što tamo bude izrečeno na organizatorima.

Više nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima ocenile su prethodnih dana sramotnim što se takav događaj koji predstavlja pokušaj istorijskog revizionizma odvija u prostorima parlamenta.

Tako je Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću u saopštenju ocenila sramotnim to što Hrvatski sabor dopušta učešće na okruglom stolu istraživaču Nikoli Baniću, politikologu Igoru Vukiću i istoričaru književnosti Slobodanu Prosperov Novaku „koji godinama umanjuju broj žrtava i negiraju zločine koje su ustaše u Jasenovcu činile“.

„Smatramo da u zgradi nositelja zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj ne bi smelo da bude mesta za revizionistička okupljanja. Takvim okruglim stolom, dodatno se doprinosi revizionizmu i rehabilitovanju NDH i ustaša, čime Hrvatski sabor produbljuje i ovako snažnu društvenu polarizaciju“, naveli su u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com