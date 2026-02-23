Plenković povodom izjave Milanovića o Izraelu: Saradnja vojne industrije nije nadležnost predsednika

Premijer Hrvatske Andrej Plenković je izjavio da saradnja vojne industrije nije u nadležnosti predsednika države Zorana Milanovića koji je ranije danas oštro odbacio mogućnost bilo kakve saradnje hrvatske vojske s Izraelom i pozvao Vladu da obustavi sve planirane dogovore ili sporazume.

„Predsednik nema ovlašćenja da Vladi govori gde će ići ministri ili predsednik Vlade“, rekao je danas Plenković novinarima u Zagrebu.

Milanovićeva izjava došla je u vreme zvanične posete potpredsednika Vlade i ministra odbrane Ivana Anušića Izraelu tokom koje će se sastati i s predstavnicima kompanija izraelske odbrambene industrije i predstavnicima Uprave za međunarodnu vojno-tehničku saradnju.

Plenković je rekao da saradnja u području odbrambene industrije nije u nadležnosti predsednika.

„Stvar je u jačanju hrvatske vojske, uspostavljanje saradnje s nama bitnim zemljama, a ova Anušićeva poseta je u tom kontekstu“, rekao je Plenković i dodao da ni Vlada nije pitala predsednika koje zemlje posećuje.

Ministarstvo odbrane Hrvatske saopštilo je danas da je ministar odbrane Ivan Anušić predstavio u Izraelu potencijal hrvatske odbrambene industrije i da je poručio da će nastaviti da razvija saradnju s tom zemljom „u korist hrvatskih Oružanih snaga“.

Povod za današnji bilateralni sastanak s izraelskim ministrom odbrane Israelom Katzom je „osnaživanje saradnje hrvatske i izraelske odbrambene industrije, kao i razmena iskustava na području naprednih izraelskih odbrambenih tehnologija, posebno o sistemu aktivne samozaštite Trophy izraelske kompanije Rafael“, piše u saopštenju.

Anušić je rekao da želi „snažniju bilateralnu odbrambenu saradnju s Izraelom na nivou ministarstava odbrane, ali i saradnju hrvatskih i izraelskih odbrambenih kompanija“.

„Predstavnici Oružanih snaga Hrvatske nisu s nama u poseti Izraelu, niti su učesnici ovih sastanaka. Vlada i ja kao ministar odbrane nećemo zanemariti, nego ćemo razvijati saradnju s Državom Izrael u korist naših Oružanih snaga“, rekao je Anušić u izjavi koju je prenelo njegovo ministarstvo.

On je rekao i da je „Hrvatska dosledno podržavala Izrael u njegovom pravu na samoodbranu i da je osudila delovanje Hamasa i Irana“.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da pripadnici hrvatske vojske ni na koji način neće sarađivati s izraelskom vojskom i vojnom industrijom i pozvao vladu premijera Andreja Plenkovića da obustavi sve planirane dogovore ili sporazume.

„Zbog neprihvatljivog postupanja izraelske vojske i neviđenog gaženja svih normi međunarodnog humanitarnog prava, još u maju prošle godine zapovedio sam prekid svake saradnje Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH) s izraelskom vojskom, a koja se odnosi na sve pripadnike Hrvatske vojske. Istovremeno sam pozvao Vladu Hrvatske da prekine svaki oblik trgovine oružjem i vojnom opremom s Izraelom“, navodi se u pisanoj izjavi predsednika države.

On je naglasio da kao vrhovni komandat ističe da hrvatsla vojska neće ni na koji način sarađivati s izraelskom vojskom.

„Kako bi se sprečila svaka šteta za Republiku Hrvatsku, važno je istaći: Pripadnici OSRH neće učestvivati ni na koji način u sprovođenju bilo kojeg dogovora, ugovora ili sporazuma s izraelskom vojskom ili izraelskom vojnom industrijom“, upozorio je Milanović.

On je ocenio da bi takav dogovor, ugovor ili sporazum bio „neprovediv i štetan za Hrvatsku“.

Milanović koji je dva puta pobedio na predsedničkim izborima kao kandidat opozicione Socijaldemokratske partije (SDP), pozvao je Vladu koja je nadležna i odgovorna za nabavku vojne opreme i oružja, da obustavi sve planirane dogovore, ugovore ili sporazume koji bi uključivali kupovinu oružja i vojne opreme iz Izraela.

Milanović i Plenković dolaze iz različitih političkih opcija i imaju izrazito narušene međusobne odnose, pa se ne mogu dogovoriti gotovo ni o jednom pitanju.

Po Ustavu Hrvatske, predsednik i premijer su kokreatori spoljne i bezbednosne politike s tim da je predsednik vrhovni komandat oružanih snaga.

