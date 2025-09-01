Plenković: Srbija je na ivici građanskog rata

Premijer Hrvatske Andrej Plenković ocenio je na Strateškom forumu u Bledu da je Srbija „na rubu građanskog rata“, prenosi danas Večernji list.

Plenković je to rekao, kako list navodi, na panel raspravi sa premijerima Slovenije, Albanije i Crne Gore z vezi sa političkom situacijom na zapadnom Balkanu i izazovima koji prate proces proširenja Evropske unije.

Hrvatski premijer je rekao da je za proširenje, ali i da treba videti i surovu političku stvarnost.

„Imate Severnu Makedoniju koja je blokirana. Imate Srbiju s više od dve godine najvećih, najsnažnijih i najozbiljnijih unutrašnjih nemira i demonstracija, na rubu građanskog rata. Imate Bosnu i Hercegovinu, s Dodikom koji godinama rasteže separaciju ili ne separaciju, i hop, on je napolju. Imate Banjsku, koja je 2023. prošla bez ozbiljne opaske ili artikulacije bilo koga u EU, pravimo se da se to nije dogodilo“, ukazao je Plenković.

Prema njegovim rečima, sve nabrojeno predstavlja – stvarnost.

„Moramo biti zaista trezveni oko proširenja i globalnog konteksta koji se menja. Ja sam za proširenje, mislim da se svi trude da pristupe, ali treba da se politički stabilizuju“, rekao je Plenković.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com