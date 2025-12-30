Plenković: Vlada u novu godinu ulazi s optimizmom, ali i oprezom

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavo je danas da vlada u iduću godinu ulazi s optimizmom s obzirom na pozitivne trendove, ali i s dozom opreza zbog privrednog usporavanja u Evropi i svetu.

„Tri su ključna područja u 2026. kojima će se vlada i svi resori baviti: kvaliteta života građana, uređenija i otpornija država kao i snažnija priveda i međunarodna pozicija Hrvatske“, rekao je Plenković u uvodnom delu poslednje vladine sednice u ovoj godini.

On je u osvrtu na 2025. rekao da hrvatska ekonomije stalno raste i sustiže starije članice Evropske unije, a naglasio je i stabilnost javnih finansija rekavši da se to izražava kroz ocene rejting agencija, kao i razvoj tržišta kapitala uz značajan doprinos građana.

Premijer je ponovio da je cilj ulazak Hrvatske u Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) čime će, dodao je, biti zaokružen njen međunarodni položaj.

Na domaćem planu, kao ključnu temu je naveo priuštivo stanovanje, uređenje tržišta nekretnina i omogućavanje mladima da sigurnije planiraju život u Hrvatskoj.

Plenković se pohvalio i porastom plata rekavši da je prosečna neto plata u zemlji dosegla 1.470 evra, što je, dodao je, 96 odsto više nego na početku prvog mandata njegove vlade 2016, dok je medijalna plata 1.281 evro.

Što se tiče penzija, premijer je rekao da je prosečna ukupna penzija s godišnjim dodatkom, dosegla 700 evra.

Premijer je rekao da je BDP po stanovniku 78 odsto proseka EU-a, a cilj je da pređe 80 odsto.

Plenković je na sednici vlade izneo i podatak da se u ovoj godini, prema podacima porezne uprave i drugih službi, vratilo oko 13.000 hrvatskih državljana ocenivši da su tome doprinele vladine mere, odnosno porezne olakšice.

Osvrnuvši se na inflaciju, premijer je rekao da svestan da je ona pogodila najviše one koji su najranjiviji, pa je zato vlada i ove godine nastavila s paketom mera pomoći, a slično će biti i iduće.

Hrvatski premijer je podsetio i da se u 2026. kreće s obaveznim, plaćenim vojnim rokom u trajanju od dva meseca, uz mogućnost civilne službe, kao i da Hrvatska samostalno preuzima nadzor i zaštitu svog vazdušnog prostora višenamenskim borbenim avionima Rafali.

(Beta)

