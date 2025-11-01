Pljačka Luvra: Jedna žena optužena i pritvorena, a osumnjičeni muškarac pušten na slobodu

Jedna žena od 38 godina je danas optužena za saučesništvo i pritvorena, dok je jedan muškarac pušten bez optužbe u istrazi nedavne pljačke Muzeja Luvr u Parizu, koja je privukla svetsku pažnju i čiji se ukradeni nakit i dalje vodi kao nestao.

Ta žena, uhapšena u sredu na području Pariza zajedno sa još četvoro osumnjičenih, optužena je za saučesništvo u organizovanoj krađi i zaveri za počinjenje zločina i pritvorena po zahtevu pariskog Tužilaštva.

Međutim, drugi osumnjičeni je pušten u petak iz pritvora bez podizanja optužnice, rekli su danas za AFP njegovi advokati.

Parisko tužilaštvo je danas saopštilo da će nekoliko osumnjičenih u istrazi te spektakularne pljačke kojom je ukraden nakit procenjen na 88 miliona evra, biti ispitano kod sudije tokom dana.

Među osumnjičenima uhapšenim u sredu bio je i pretpostavljeni pripadnik bande koji je počinio pljačku 19. oktobra za manje od osam minuta, izjavila je u četvrtak pariska tužiteljka Lor Bekio (Laure Beccuau).

Ona je dodala da ga tragovi DNK povezuju sa pljačkom.

Ostale uhapšene osobe „možda bi mogle da nam pruže informacije o tome kako su se ovi događaji odvijali“, rekla je tužiteljka.

U utorak, 25. oktobra uhapšena su dva muškarca u tridesetim godinama, osumnjičena da su bili deo bande koja je izvela pljačku.

Jedan od dvojice, uhapšen na pariskom aerodromu, spremao se da otputuje u Alžir.

Ova dvojica muškaraca, starosti 34 i 39 godina, formalno su optužena i smeštena u pritvor u sredu uveče.

Tužiteljka je naglasila svoju odlučnost, kao i odlučnost stotinak istražitelja koji su uključeni, da povrate ukradeni nakit i pohvataju sve počinioce.

Međutim, ona je u četvrtak priznala da ukradeni nakit i dalje nije nađen.

Tužiteljka je rekla da se istražuje „određen broj paralelnih tržišta“ jer je malo verovatno da će se ukradeni predmeti pojaviti na legalnom tržištu umetničkih vrednosti.

Slučaj je izazvao opsežnu debatu i komentare u vezi s bezbednošću Luvra, najposećenijeg umetničkog muzeja na svetu.

Francuska ministarka kulture Rašida Dati (Rachida) otkrila je u petak početne nalaze administrativne istrage o bezbednosti muzeja, dajući veoma kritičku procenu.

Ona je ukazala na „hronično, strukturno potcenjivanje rizika od upada i krađe“ u Luvru, „nedovoljnu bezbednosnu opremu, neadekvatno upravljanje i potpuno zastarele“ protokole za reagovanje na krađe i upade.

Na dan pljačke četvorica počinilaca su uspela da u podnožju muzeja parkiraju kamion-dizalicu i dvojica su se pomoću nje popela do galerije na spratu u kojoj su bili dragulji francuske krune.

(Beta)

