PMF: Policija u novosadskom kampusu koristila opasan gas CN

Prirodno-matematički fakultet (PMF) u Novom Sadu je laboratorijskim analizama utvrdio da je policija 5. septembra u kampusu tamošnjeg univerziteta koristila protiv studenata, profesora i građana opasan gas CN, zbog čega traži istragu protiv odgovornih za upotrebu tog sredstva.

Studenti u blokadi PMF-a su na društvenim mrežama objavili da su rezultati laboratorijskih analiza potvrdili da je policija koristila gasove CS (2-chlorobenzylidene malononitrile) i CN (Chloroacetophenone).

Naveli su da gas CN može biti opasan za oči, izazvati oštećenje rožnjače, a i pluća jer ima veću toksičnost, zbog čega je u skoro svim državama izbačen iz upotrebe. Prvi put je sintetisan 1871. u Nemačkoj, Japan ga je koristio protiv Kineza tokom okupacije Tajvana 1930. godine, a potom je zbog velike tokčičnosti zamenjen gasom CS.

„Zbog visoke toksičnosti i ozbiljnih zdravstvenih posledica, gas CN je tokom 1970-ih godina u potpunosti zamenjen CS gasom, koji je u policijskoj praksi i vojsci postao standarno sredstvo za kontrolu mase. Naša poruka je jasna: upotreba CN gasa ne predstavlja sredstvo kontrole, već trovanje sopstvenih građana“, navodi se u saopštenju.

Studenti zbog toga zahtevaju istragu i krivičnu odgovornost „onih koji su dozvolili upotrebu tako opasnog gasa“, a građanima i policajcima su preporučili da koriste maske sa filterima, jer samo one pružaju zaštitu od gasova CN i CS.

„Pripadnicima MUP-a i svim relevantnim organima vlasti poručujemo da smo spremni da predamo deo naših prikupljenih uzoraka na dodatnu analizu. Mi se ne bojimo istine i stojimo iza svojih rezultata. Hoćete li vi konačno pokazati hrabrost i transparentnost ili ćete i dalje skrivati ono što javnost ima pravo da zna?“, pitali su studenti u objavi.

Studenti su posumnjali da se nešto neuobičajeno dešava pošto su videli pripadnike policije kako, posle protesta i primene sile 5. septembra, sa baterijskim lampama skupljaju ispaljene kanistere hemijskih sredstava, naveli su studenti PMF-a.

Dodali su da je zbog toga odlučeno da se organizovano prikupe svi dostupni dokazi, uključujući pronađene kanistere ispaljenih hemijskih sredstava da bi ih predali na nezavisnu analizu i time se razjasnilo da li je korišćen običan suzavac ili „druga sredstva protivzakonite i potencijalno opasne namene“.

Prikupljeno je nekoliko desetina neobeleženih kanistera, na nekim kanisterima jasno se vide tragovi uklanjanja oznaka, precizirali su u saopštenju.

Dodali su da su sve analize rađene istom metodom koja se radi u svim akreditovanim laboratorijama širom sveta, primenom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS).

Tokom protesta u veče 5. septembra policija je brutalno intervenisala protiv demonstranata u kampusu univerziteta u Novom Sadu, a pored demonstranata videlo se da i pojedini policajci povraćaju posle dejstva suzavca.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com