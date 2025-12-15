Pobuna u Rumuniji protiv političkog upliva i korupcije u pravosuđe, podrška Koveši

U Rumuniji su izbili protesti građana, sudija i tužilaca zbog političkog upliva i korupcije u pravosuđu zemlje, a zahtevima da se to spreči pridružila se i glavna tužiteljka Evropske unije Laura Kaveši, javljaju mediji.

Nemački sajt „Dojče vele“ i druga sredstva informisanja u EU su izvestili da su u Bukureštu i drugim gradovima izbili protesti građana, a šest stotina sudija i tužilaca je potpisalo zahtev da se izvrši temeljita reforma pravosuđa i spreči da se političkim uplivom ili milionskom korupcijom zaustavljaju istrage i sprečavaju presude.

Skandal i zahtevi da odgovorni snose posledice su izbili pošto je istraživačka mreža „Rekorder(Recorder)“ objavila video svedočanstvo da su sudije i tužioci sprečavani i kažnjavani od nadređenih instanci i političara kad su radili na raskrinkavanju zloupotreba i kršenja zakona.

Glavna tužiteljka Evropske unije, Rumunka Laura Koveši, se pridružila pismu šest stotina domaćih tužilaca i sudija sa zahtevom da se onemoguće i kazne oni koji su uticajem i korupcijom u pravosudju sprečavali i zataškavali istrage i presude.

Dokumentarni video „Zarobljeno pravosuđe“ kojim je skandal izbio na videlo, je preneo svedočanstva o tome kako su politički postavljani ključni rukovodioci u pravosudju nametali sporna rešenja, uključujući oslobađanja od tužbi, dok su protiv tužilaca i sudija koji su se tome suprotstavljali pokretani disciplinski postupci.

Tako je, pored ostalih, Libiju Lasku(Libiu Lascu), tužilac i bivši čelnik vojnog odeljenja Nacionalne direkcije za suzbijanje korupcije(DNA), obelodanio kako je bio sprečavan da nastavlja rad na temeljito dokumentovanim slučajevima korupcije u bezbednosnom i vojnom aparatu i zbog toga primoran da napusti dužnost.

Rumunsko ministarstvo pravosuđa je od vlade zatražilo da se u pravosuđu razmotre promene u svetlu ovih otkrića, s obrazloženjem da je „Rumunija u pravosuđu ostvarila važan napredak, ali i dalje ima stvari koje moraju biti rešene“.

List „Mond“ i drugi francuski mediji su preneli da su demonstranti u Bukureštu zahtevali naročito ostavke ministra pravosuđa Radu Marineskua (Marinescu), kao i predsednice vrhovnog suda Lije Savonee(Lia Savonea), kao i više drugih visokih zvaničnika.

(Beta)

