Pobunjeni univerzitet traži od Evropske komisije da zaštiti univerzitetsku autonomiju

Inicijativa Pobunjeni univerzitet zatražila je od Delegacije Evropske komisije (EK) i ambasadora Evropske unije (EU) u Srbiji Andreasa fon Bekereta da zaštite autonomiju univerziteta, „koju vlast sistemski urušava“.

Predstavnici inicijative su, na konferenciji za medije ispred Delegacije EK u Srbiji, rekli da EU ima mehanizme kojima može da zaštiti univerzitet od političkih pritisaka.

„Nauka je na udaru, a univerziteti su se pokazali kao poslednji bedem odbrane kritičkog mišljenja“, kazala je docentkinja Jovana Bila Dubaić.

Po njenim rečima, akademska zajednica može da utiče na povećanje podrške građana Srbije evropskim integracijama, ali evropske institucije treba da pokažu jasnu i vidljivu posvećenost vrednostima koje proklamuju.

Bila Dubaić je kazala da EU treba da „razmotri opciju da otkaže podršku“ predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji je nedavno vređa evropske poslanike.

„Stabilokratija našem građanskom društvu nanosi neizmernu štetu i vodi ga na stranputicu (…) Vaša jasnija podrška proevropskim snagama u Srbiji – studentskom pokretu, samoorganizovanim građanskim grupama, njihovim društvenim pokretima i slobodnim i nezavisnim medijima – bila bi važan znak promena u politici EU prema demokratskim dešavanjima u zemlji“, dodala je ona.

Članovi Pobunjenog univerziteta su posle konferencije predali pismo Delegaciji Evropske komisije.

Inicijativu Pobunjeni univerzitet čine profesori i istraživači visokoškolskih ustanova koji su podržali studentske zahteve.

(Beta)

