Pobunjenici u Jemenu napali predstavništva agencija UN za ishranu i decu

Pripadnici pobunjeničkog Pokreta Huti koji vladaju delom Jemena su danas upali u kancelarije agencija UN za ishranu i decu WFP i UNICEF u glavnom gradu, Sani i oteli jednog službenika, saopštili su zvaničnici.

Abir Etefa, portparol Svetskog programa za ishranu (WFP), rekao je da „WFP smatra da je proizvoljno pritvaranje humanitarnog osoblja neprihvatljivo“.

Pretresene su i kancelarije UNICEF-a, po rečima zvaničnika UN i Pokreta Huti. Amar Amar, portparol UNICEF, rekao je samo da je u njihovim kancelarijama u Sani „posebna situacija“.

Ovi upadi su najnoviji u dugotrajnoj aktivnosti Pokreta Huti protiv Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija koje deluju u područjima pod njihovom kontrolom.

Ranije su priveli desetine zaposlenih u UN, kao i ljude povezane sa humanitarnim grupama, civilnim društvom i sada zatvorenom Ambasadom SAD u Sani.

UN su obustavile svoje operacije u uporištu tog pokreta u gradu Sada, na severu Jemena, pošto su pobunjenici zarobili osam zaposlenih u UN.

Pobunjenici pojačavaju mere svog obezbeđenja pošto je Izrael ubio njihovog premijera i nekoliko članova vlade.

Oni će verovatno pojačati napade na Izrael i strane brodove u Crvenom moru pošto su se u julu zavetovali da će ciljati trgovačke brodove koji pripadaju bilo kojoj kompaniji koja posluje sa izraelskim lukama, bez obzira na nacionalnost.

(Beta)

