Pobunjenička grupa M23 zauzela grad Uviru u DR Kongu

Pobunjenička grupa M23 koju podržava Ruanda je saopštila da je zauzela grad Uvira u istočnom delu DR Konga.

U objavi na društvenoj mreži Iks M23 je pozvao građane „da se vrate kućama“.

Vlasti u Kongu za sada nisu komentarisale ovu objavu.

Stanovnici Uvire kažu da su prošle noći pobegle trupe kongoanske vojske, a pucnjave je bilo širom grada.

Uvira s više od 700.000 stanovnika je važan lučki grad na severnom vrhu jezera Tanganjika, prekoputa Budžumbure, najvećeg grada Burundija.

Više od 100 grupa, od kojih je najznačajnija M23, bori se za vlast u istočnom Kongu bogatom raznom rudom koju prenose Ruandi, a ona je prodaje u Zapoadnoj Evropi.

Ti višegodišnji sukobi su stvorili jednu od najvećih humanitarnih kriza na svetu, sa više od sedam miliona raseljenih ljudi.

