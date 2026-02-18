Počela blokada starog puta Čačak-Kraljevo, trajaće do 18 časova

Blokada starog puta Čačak-Kraljevo počela i trajaće do 18.00, rekli su agenciji Beta poljoprivrednici.

U 12 časova blokiran je put u selu Slatina kod Čačka, četvrti dan zaredom, sa nekoliko desetina traktora.

Policija je prisutna i preusmerava saobraćaj alternativnim lokalnim makadamskim putevima.

U toku je i blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima kod Čačka, koju su proizvođači mleka i poljoprivrednici blokirali 11. februara i od tada traje neprekidno.

Blokade puteva su nastavljene posle neuspelih pregovora poljoprivrednika i ministra poljoprivede Dragana Glamočića, koji nije prihvatio njihove zahteve.

Poljoprivrednici traže da se stopira kompletan uvoz svih poljoprivrednih proizvoda, da država otkupi postojeće viškove u robne rezerve, kako bi se što pre stabilizovalo i regulisalo tržište i da otkupljivači odmah nastave preuzimanje svih količina mleka.

(Beta)

