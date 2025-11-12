Počela konferencija Zapdni Balkan 2030

Ambasador Italije u Srbiji Luka Gori izjavio je danas na otvaranju konferencije Zapadni Balkan 2030 u beogradskom Centru „Sava“ da postoji novi zamah u procesu proširenja EU i da je nastala nova geopolitička svest o tome.

„Proširenje jeste i biće važan element nove bezednosne arhitekture“, dodao je Gori na početku skupa koji je okupio predstavnike međunarodnih, evropskih i regionalnih institucija i vlada, kao i investitore i inovatore.

Program ovogodišnje konferencije, u organizaciji magazina The Region, obuhvata tri panela, posvećena regionalnoj integraciji i pristupanju EU, zelenoj tranziciji, i digitalizaciji i modernizaciji.

„Kada pogledamo proširenje na Zapadni Balkan, s jedne strane pokušavamo da zatvorimo poglavlja i klastere, da transformišemo zemlje u članove. S druge strane, igramo geopolitičku igru, takmičenje, sa nekoliko drugih zemalja sveta“, rekao je Gori.

Dodao je da postoje dve stvari koje EU može da uradi.

„Prvo, moramo da ponovo razmotrimo metodologiju proširenja. Drugo, moramo da reformišemo EU da bi bila spremna da primi nove članice. Ako želimo da budemo kredibilni u vezi sa procesom proširenja, moramo da napredujemo u tom procesu“, rekao je.

Gori je naveo da vidi evrointegraciju regiona u tri različita procesa, a to su, dodao je, formalni putem pregovora, klastera i poglavlja, drugi u vezi sa zajedničkim tržištem i planom razvoja i de fakto integracija.

„Ta tri procesa ne treba da budu odvojena, već sinhronizovana kako bi region krenuo ka EU“. rekao je.

Gori je istakao da „Italija želi da sve zemlje regiona uđu u EU, jer veruje da u regionu ne smeju da nastaju nove podele“. „Ali to ne zavisi samo od nas, već i od vlada država“, dodao je.

Na početku konferenije učesnicima se obratila i stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji Matilde Mort koja je rekla da je za dublju integraciju regiona neophodan razvoj infrastrukture i da je za ubrzanje energetske tranzicije potreban je razvoj prekograničnog transporta električne energije.

Dodala je da su investicije samo deo integracija i da je ljudski kapital podjednako važan.

Konferencija „Zapadni Balkan 2030“ održava se uz podršku Evropske investicione banke i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge, a sponzori su kompanija MTEL, SME HUB i Elektroprivreda Srbije.

Cilj konferencije je da istakne potencijal regiona da pruži doprinos stvaranju konkurentnije, održivije i čvršće povezane Evrope.

Namera je da se konferencija do 2030. održava i u drugim gradovima širom Zapadnog Balkana, kao godišnji forum za dijalog i saradnju, na kojem se ideje pretvaraju u konkretne akcije i partnerstva.

(Beta)

