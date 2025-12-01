Počela meteorološka zima, kalendarska dolazi za dvadeset dana

Danas, 1. decembra je po računanju meteorologa počela zima čiji se početak razlikuje od kalendarske.

Za meteorologiju godišnja doba su podeljena u četiri kvartala, uglavnom iz statističkih razloga, i klimatski, ili meteorološki početak zime je 1. decembar.

Kalendarski ili astronomski početak zime je, kako koje godine, 21. ili 22. decembar. Ove godine će zimski solisticij biti 21. decembra.

Posebno za statistiku bi početak nekog godišnjeg doba usred meseca bio nepraktičan, pa je još dok nisu postojali kompjuteri odlučeno da on bude početkom meseca.

Na taj način je jednostavnije predstaviti srednje mesečne vrednosti temperature i zimske statistike, piše nemalki portal wetter.de.

Zato meteorološka zima traje od 1. decembra do 28. februara, a u prestupnoj godini do 29. februara.

Kalendarska zima će na severnoj hemisferi ove godine početi 21. decembra u 16.03 po srednjoevropskom vremenu.

(Beta)

