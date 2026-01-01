U Srbiji je danas počela primena Zakona o eBolovanju kojim se uređuje funkcionisanje softverskog sistema „e-Bolovanje – Poslodavac“, preko koga će poslodavci ubuduće dobijati potvrde o privremenoj sprečenosti za rad, kao i doznake, čime otvaranje i zatvaranje bolovanja prelazi u digitalnu eru, uz administrativno rasterećenje državne uprave, poslodavaca i građana.

Dve ključne novine koje ovaj sistem donosi su elektronsko preuzimanje potvrda o sprečenosti za rad i primanje doznaka od strane poslodavac.

Zakon precizno propisuje elektronsku razmenu podataka između izabranog lekara, poslodavca i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) i omogućava da građani koji idu na bolovanje ne budu kuriri koji idu od šaltera i nose svoje doznake u papirnoj formi do poslodavca.

Takođe, poslodavci će na portalu elektronske uprave moći da dobiju informaciju istog trenutka kada je njihov zaposleni otvorio bolovanje.

Kako je objašnjeno, nakon lekarskog pregleda bolovanje se otvara odmah u elektronskoj formi, a potvrda se automatski šalje poslodavcu.

Nadležni su istakli da će novi sistem biti od velikog značaja i za poslodavce, koji će morati da otvore nalog na portalu e-uprave kako bi primali informacije o bolovanjima svojih zaposlenih.

Dodatno, od 1. aprila zakon predviđa da svi poslodavci prelaze na isključivo elektronsku komunikaciju sa RFZO, što znači da će sistem biti digitalizovan i za produžavanja bolovanja posle 30 dana.

Istaknuto je da novi sistem ne podrazumeva promene u pogledu prava iz zdravstvenog osiguranja.

Zakonom o eBolovanju ne menja se ništa što se tiče zdravstvenog sistema i sticanja prava kada je u pitanju bolovanje, već samo način razmene informacija između izabranog lekara i poslodavca, pri čemu poslodavac neće videti dijagnozu građana, osim ukoliko zaposleni sam ne pristane na to da podeli takvu informaciju.

Očekuje se da će eBolovanje smanjiti administrativni rad lekarima i građanima ušetedeti vreme, a biće uvedena i lista svih bolovanja, bolje praćenje, kao i smanjenje zloupotreba.

Poslodavci se bili u obavezuju da se najkasnije do 1. januara ove godine registruju i pristupe sistemu, kako bi mogli da primaju i obrađuju dokumentaciju elektronskim putem.

Za velike firme, koje imaju svoje informacione sisteme, omogućeno je da mogu informatički da se povežu na sistem na portalu eUprave i da tu informaciju o bolovanju prenesu u svoj informacioni sistem.

Preduzetnik koji zapošljava jedno ili više lica je dužan da se registruje i pristupi softverskom rešenju „e-Bolovanje – Poslodavac“ do 1. januara 2027.

Istaknuto je i da se odredbe ovog zakona ne primenjuju se na pripadnike Bezbednosno-informativne agencije i profesionalna vojna lica, kao i na fizička lica koja zapošljavaju kućno pomoćno osoblje.

Korisnici na portalu eBolovanje moći da pronađu i druge korisne resurse, kao što su „XML“ obrasci, koji omogućavaju poslodavcima da usaglase podatke sa eBolovanja i iz svojih internih sistema za evidenciju.

Zakonom je precizirano da poslodavac pristupa softverskom rešenju „e-Bolovanje – Poslodavac“ i da ga koristi radi prijema potvrde i izveštaja o privremenoj sprečenosti za rad. Koristi ga i za podnošenja zahteva za obračun naknada zarada za to vreme i prijema obračuna od strane nadležnog organa, kao i za podnošenja prigovora, odnosno zahteva i prijema obaveštenja koje sadrži podatke o oceni prvostepene, odnosno drugostepene lekarske komisije po podnetom prigovoru, odnosno zahtevu. Takođe se koristi za prijem obaveštenja koje sadrži podatke o oceni prvostepene lekarske komisije po predlogu izabranog lekara.

Izabrani lekar koji je utvrdio privremenu sprečenost za rad izdaje potvrdu o nastupanju privremene sprečenosti za rad u formi elektronskog dokumenta koja obavezno sadrži identifikacionu oznaku izdavaoca potvrde.

Zakon je predvideo i da inspekcijski nadzor nad postupanjem poslodavaca, izabranog lekara, kao i zdravstvene ustanove prilikom izvršavanja prava i dužnosti propisanih ovim zakonom vrši inspekcija rada, upravna inspekcija, odnosno zdravstvena inspekcija, kao i Inspektorat odbrane, u skladu sa svojim delokrugom.

Postupci za ostvarivanje prava po osnovu privremene sprečenosti za rad koji su započeti pre početka primene ovog zakona, okončaće se u skladu sa propisima koji su važili do dana početka primene ovog zakona.

(Beta)

