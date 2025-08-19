Počela sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, predsedava Vučić

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije, kojom predsedava predsednik države Aleksandar Vučić, počela je danas u 10 sati, prenela je Radio-televizija Srbije.

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednosti održava se u Palati Srbija u Novom Beogradu.

Teme sastanka su, kako prenosi javni medijski servis, bezbednosna situacija u zemlji, stanje na Kosovu i Metohiji i poslednja dešavanja u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost dolazi nakon višednevnih protesta širom Srbije, tokom kojih je došlo do sukoba demonstranata, policije i pristalica Srpske napredne stranke, a tokom kojih su u više navrata demolirane prostorije te stranke, ali i pojedine lokalne institucije.

Ona dolazi i nakon što je Apelaciono veće Suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu Milorada Dodika na odluku Centralne izborne komisije kojom mu je posle izricanja pravosudne presude oduzet mandat predsednika Republike Srpske.

Posle odluke Apelacionog veća tog suda, Dodik i zvanično više nije na funkciji predsednika Republike Srpske.

Prethodna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost održana je ranije ovog meseca, kada je Dodik pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane bavljenja politikom, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika.

(Beta)

