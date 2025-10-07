Počela sednica Skupštine Srbije, na dnevnom redu 47 tačaka

U Skupštini Srbije počela je danas prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja na čijem je dnevnom redu 47 tačaka.

Na dnevnom redu su predlozi Zakona o upisu prava nepokretnosti, izmena Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Expo i Ugovor između Srbije i Međunarodnog biroa za izložbe o privilegijama i pogodnostima neophodnim za učešće na Ekspu.

Sednica je počela intoniranjem himne.

Nekolikom opozicionih stranaka najavilo je da njihovi poslanici neće prisustvovati sednici.

Predlog Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima prva je tačka dnevnog reda i taj zakon predviđa olakšanu proceduru upisa po ceni od 100 do 1.000 evra u zavisnosti od mesta gde se nekretnina nalazi.

Na dnevnom redu su i izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i o državnom premeru i katastru.

Poslanici će razmatrati i dugo najavljivane izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, nakon čijeg usvajanja predmet izvršenja više neće moći da bude nekretnina manja od 60 kvadrata u kojoj dužnik živi i nema drugoh nekretnina.

Na dnevnom redu su i Predlog Zakona o informacionoj bezbednosti, o sudskim taksama.

Poslanici će odlučivati i o nizu različitih zajmova, o kreditima za projekat unapređenja kvaliteta vazduha, modernizaciji poreske administracije, reformu energetskog sektora, izgradnji pruge Niš-Dimitrovgrad.

Srbija je potpisala i niz bilateralnih sporazuma o saradnji u oblasti inovacija, sudskoj pomoći, ekonomskoj saradnji, kontroli graničnih prelaza i ostalim oblastima, koje će poslanici na ovoj sednici potvrditi.

Kako je najavila predsednica Skupštine Ana Brnabić, neće biti objedinjene rasprave o svih 47 tačaka, kako je bilo gotovo po pravilu, već će skupštinska rasprava trajati duže.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com