Počela skupštinska sednica na kojoj će se raspravljati o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Sednica Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu, između ostalog, Predlog kandidata za sudije Ustavnog suda, počela je nešto posle 10 časova.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić kazala je da sednici prisustvuje 148 poslanika i da postoje uslovi za rad.

U sali je prisutan mali broj predstavnika opozicije.

Ustavni sud čini 15 sudija, ali u decembru većini ističe mandat, pa su nove kandidate predložili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Narodna skupština.

Sa spiska od deset kandidata Narodne skupštine, predsednik Vučić imenovaće pet sudija Ustavnog suda, a narodna skupština izabraće pet kandidata sa Vučićevog spiska.

Vučić je predložio profesore Pravnog fakulteta u Beogradu Dobrosava Milovanovića i Aleksandra Gajića, direktorku Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Ivanu Stevanović, bivšu ministarku pravde Maju Popović, predavačicu na Pravosudnoj akademiji Olgu Tešović, pravnika Mihajla Rabrenovića, bivšu državnu sekretarku Biljanu Pavlović, Milana Rapajića sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Bojana Tubića sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu i Draganu Kolarić koja je sutkinja Ustavnog suda od 2016. godine.

Narodna skupština predložila je profesore Pravnog fakulteta u Novom Sadu Zorana Lončara i Atilu Dudaša, predsednicu Ustavnog suda od 2016. godine Snežanu Marković, Nikolu Banjca sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Jelenu Deretić koja je pomoćnica ministra pravde Nenada Vujića, sutkinju Apelacionog suda u Novom Sadu Slobodanku Gutović, sutkinju Ustavnog suda od 2019. godine Tatjanu Đurkić, advokata Mihaila Pavlovića i Jelenu Vučković sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu.

Poslanici će raspravljati i o izmenama Zakona o državnim službenicima, sporazumu između Vlade Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti prevencije, ograničavanja i ublažavanja posledica od katastrofa, Predlogu zaključka povodom predstavljanja izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2025. godinu kao i o izveštajima više komisija.

