Počela skupštinska sednica na kojoj će se raspravljati o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Predsednica parlamenta Ana Brnabić kazala je da sednici prisustvuje 148 poslanika i da postoje uslovi za rad.
U sali je prisutan mali broj predstavnika opozicije.
Ustavni sud čini 15 sudija, ali u decembru većini ističe mandat, pa su nove kandidate predložili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Narodna skupština.
Sa spiska od deset kandidata Narodne skupštine, predsednik Vučić imenovaće pet sudija Ustavnog suda, a narodna skupština izabraće pet kandidata sa Vučićevog spiska.
Vučić je predložio profesore Pravnog fakulteta u Beogradu Dobrosava Milovanovića i Aleksandra Gajića, direktorku Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Ivanu Stevanović, bivšu ministarku pravde Maju Popović, predavačicu na Pravosudnoj akademiji Olgu Tešović, pravnika Mihajla Rabrenovića, bivšu državnu sekretarku Biljanu Pavlović, Milana Rapajića sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Bojana Tubića sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu i Draganu Kolarić koja je sutkinja Ustavnog suda od 2016. godine.
Narodna skupština predložila je profesore Pravnog fakulteta u Novom Sadu Zorana Lončara i Atilu Dudaša, predsednicu Ustavnog suda od 2016. godine Snežanu Marković, Nikolu Banjca sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Jelenu Deretić koja je pomoćnica ministra pravde Nenada Vujića, sutkinju Apelacionog suda u Novom Sadu Slobodanku Gutović, sutkinju Ustavnog suda od 2019. godine Tatjanu Đurkić, advokata Mihaila Pavlovića i Jelenu Vučković sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu.
Poslanici će raspravljati i o izmenama Zakona o državnim službenicima, sporazumu između Vlade Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti prevencije, ograničavanja i ublažavanja posledica od katastrofa, Predlogu zaključka povodom predstavljanja izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2025. godinu kao i o izveštajima više komisija.
(Beta)
