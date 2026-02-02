Počelo podnošenje prijava za upis dece u vrtiće preko eUprave

Konkursi za upis dece u predškolske ustanove u više od 30 opština i gradova širom Srbije počeli su danas, a prijava se vrši elektronski popunjavanjem formulara putem portala eUprava.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu saopštila je da roditelji mogu da vide celokupan spisak predškolskih ustanova koje su raspisale konkurs u okviru usluge eVrtić na portalu eUprava.

„Ono što je novina je da će u slučaju da su oba roditelja strani državljani, moći da podnesu zahtev za upis deteta u vrtić, s obzirom na to da je usluga omogućena i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u Srbiji“, piše u saopštenju.

Dodaje se da roditelji treba da prate objavljivanje konkursa u svojim opštinama i gradovima, kako bi blagovremeno podneli zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu.

Trenutno su otvoren konkursi za vrtiće u Kruševcu, Somboru, Surdulici, Nišu, Boru, Svilajncu i drugim mestima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com