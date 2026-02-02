Počelo podnošenje prijava za upis dece u vrtiće preko eUprave

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu saopštila je da roditelji mogu da vide celokupan spisak predškolskih ustanova koje su raspisale konkurs u okviru usluge eVrtić na portalu eUprava.
„Ono što je novina je da će u slučaju da su oba roditelja strani državljani, moći da podnesu zahtev za upis deteta u vrtić, s obzirom na to da je usluga omogućena i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u Srbiji“, piše u saopštenju.
Dodaje se da roditelji treba da prate objavljivanje konkursa u svojim opštinama i gradovima, kako bi blagovremeno podneli zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu.
Trenutno su otvoren konkursi za vrtiće u Kruševcu, Somboru, Surdulici, Nišu, Boru, Svilajncu i drugim mestima.
(Beta)
