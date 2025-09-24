Počelo suđenje optuženom za napad i ubistvo deteta u osnovnoj školi u Zagrebu

Na Županijskom sudu u Zagrebu danas je počelo suđenje 19-godišnjaku zbog napada nožem u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi u decembru prošle godine, kada je jedno dete smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje dece zadobili teške telesne povrede.

Suđenje je u celosti zatvoreno za javnost radi zaštite maloletnih žrtava i njihovih porodica.

Optuženi je na sud doveden u lisicama i lancima na nogama, a tužilaštvo ga tereti za teško ubistvo deteta, četiri teška ubistva u pokušaju i 50 krivičnih dela protiv detetovih prava počinjenih u Osnovnoj školi Prečko u Zagrebu.

U optužnici se navodi da je 19-godišnjak, koji je bivši učenik te škole, 20. decembra prošle godine u vreme nastave došao do zagrebačke osnovne škole „s unapred stvorenom namerom da liši života decu i delatnike škole“.

Tom prilikom je napao nožem učiteljicu i decu, a prilikom napada je jedno dete smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje dece zadobili teške telesne povrede.

Optuženi je posle napda pobegao u obližnji Dom zdravlja gde je pokušao samoubistvo.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo produženje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela i neometanog odvijanja postupka budući da je reč o krivičnom delu za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora.

(Beta)

