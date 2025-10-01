Počeo komemorativni skup u Novom Sadu: Bez pravde za 16 žrtava posle 11 meseci

U kampusu Univerziteta u Novom Sadu večeras je počeo komemorativni skup povodom 11 meseci od pada nadstrešnice sa zgrade železničke stanice i pogibije 16 ljudi.

Nakon okupljanja u kampusu, kolona studenata i građana će krenuti u komemorativni šetnju Bulevarom cara Lazara i Bulevarom oslobođenja, do železničke stanice, gde će se održati 16 minuta tišine.

„Od zločina je prošlo 11 meseci. Odgovorni još uvek nisu odgovarali“, naveli su studenti u pozivu na skup.

Tokom dana na više lokacija u Novom Sadu, u 11.52, građani su zastali na 16 minuta kako bi odali počast za 16 žrtava pada nadstrešnice.

Komemorativni skupovi se organizuju i u Beogradu i u drugim gradovima u Srbiji.

Nadstrešnica je pala 1. novembra 2024. godine, a prema do sada objavljenim dokumentima, rekonstrukciju železničke stanice karakterisali su brojni propusti i nemar prilikom izvođenja radova.

