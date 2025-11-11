Počeo protest ispred Generalštaba u Beogradu

Ispred zgrade Generalštaba, oštećene u NATO bombardovanju 1999. godine, počeo je protest zbog najave rušenja tog kompleksa posle usvajanja posebnog zakona u Skupštini Srbije o „revitalizaciji i razvoju“ te lokacije u centru Beograda.

Protest pod nazivom „Mi smo živi zid“ organizuju studenti u blokadi Filozofskog, Arhitektonskog i Fakulteta primenjenih umetnosti, kao i inicijativa „Ansambl Generalštab“ a trenutno je ispred tog kompleksa par hiljada građana.

Organizatori su pozvali okupljene građane da svojim telima naprave „živi zid“ oko kompleksa Generalštaba.

Studenti su pred zgradu Generalštaba stigli u nekoliko kolona, iz više pravaca, javio je reporter agencije Beta.

Pridružili su im se građani, a ispred Generalštaba su istaknuti transparenti s natpisima „Kultura protiv izdajnika“ i „Ne damo Generalštab“.

Okupljeni nose zastave zborova građana i duvaju u pištaljke i trube a u najavi protesta su upozorili da će biti novih okupljanja ako vlast ne odustane od najavljenog rušenja kompleksa Generalštaba.

Najavljeno je da će 16-minutnom tišinom od 11.52 odati poštu stradalima pri padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, 1. novembra prošle godine.

Raskrsnica Nemanjine i Ulice kneza Miloša trenutno je zatvorena za saobraćaj.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com