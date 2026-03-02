Počeo protest ispred suda u Beogradu u kojem se sudi studentu za incidente u Studentskom gradu

Građani se okupljaju ispred Trećeg osnovnog suda u Beogradu, gde se organizuje skup podrške studentu koji se tereti za nasilničko ponašanje u Studentskom gradu 4. juna prošle godine, odnosno za napad na predvodnika neformalne grupe "Studenti koji žele da uče" Miloša Pavlovića.

N1 navodi da je predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio na skupu da je Pavlović tog dana došao da provocira studente u Studentskom gradu, na koju je usledila reakcija slobodoljubivih ljudi.

Studenti su se, prema njegovim rečima, tog dana okupili ispred kafića u kom je bio Pavlović.

„I tu je došlo do, kao što smo videli na snimku, nekog uzvikivanja, skandiranja nekih parola protiv Miloša Pavlovića. Možda ga je neko i polio vodom, ja to sada ne znam da vam kažem, znam da je on na 30 stepeni, ako je polivan vodom, odmah otišao u Urgentni centar kao da je dobio upalu mozga ili upalu pluća, i tako se i ponašao“, rekao je Milivojević.

Predsednik DS-a je naveo da je policija tog dana uhapsila 18 studenata, a građane je pozvao da se u 11 časova okupe ispred Palate pravde, gde počinje postupak protiv devotoro studenata koji su uhapšeni i privedeni posle Vidovdanskog protesta u Beogradu.

(Beta)

