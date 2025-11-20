Počeo protest ispred Tužilaštva za organizovani kriminal zbog istrage o Generalštabu

Studenti u blokadi i građani stigli su do zgrade Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) u Ustaničkoj ulici na protest „Kojim tokom ide TOK?“.

Studenti Pravnog krenuli su Beogradskom ulicom ka Slaviji, pa do Autokomande, gde su im se pridružiti studenti Veterinarskog i ostalih fakulteta na Voždovcu, kao i zborovi građana, prenela je televizija N1.

Studenti ispred Tužilaštva drže veliki transparent „Ne damo Generalštab“.

Jedna studentkinja je kazala da su se danas okupili kako bi pružili podršku tužiocima koji trpe pritiske u okviru tužilaštva, kao i od glavnog tužioca Mladena Nenadića.

Najavljeni su govori, nakon čega će studenti predati pismo upozorenja glavnom tužiocu Nenadiću kojim traže da se istraga o slučaju skidanja zaštite kulturnog dobra sa kompleksa Generalštaba sprovede do kraja.

Studneti Pravnog fakulteta u Beogradu i građani su prethodno šesnaestominutnom tišinom u 11.52 odali počast poginulima u padu nadatrešnice prošle godine u Novom Sadu.

Okupljeni nose transparente „AV čisti državu od svih koji rade po zakonu“ i „Tužilaštvo da radi po zakonu, a ne po Vučiću“, javlja reporterka Bete.

Blokirana je raskrsnica ulice Bulevar kralja Aleksandra i Beogradske, a bili su prisutni i pripadnici policije.

(Beta)

