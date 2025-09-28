Počeo protest u Novom Sadu, građani na ulicama protiv skupova vlasti

Građanski protest „Nas je ipak više“, počeo je na tri lokacije u Novom Sadu, s ciljem da se najavljenim režimskim skupovima u prigradskim naseljima pokaže da nisu dobro došli u taj grad, gde je 1. novembra prošle godine 16 ljudi poginulo ispod nadstrešnice Železničke stanice.

Na taj protest su pozvali zborovi građana Novog Sada i studenti u blokadi novosadskog Univerziteta.

Žandarmerija potiskuje građane koji su se okupili na kružnom toku u blizini Najlon pijace, u naselju Klisa, gde je za popodne najavljeno okupljanje pristalica vlasti.

Građani su bili blokirali raskrsnicu na Bulevaru Jaše Tomića i Kisačke ulice.

Okupljeni uzvikuju „Pumpaj“ i duvaju u pištaljke, javio je reporter agencije Beta.

Pre toga, građani su se okupili kod Železničke stanice.

Skupovi „Građana protiv blokada“, odnosno skupovi organizovano dovoženih pristalica režima najavljeni su za 17.00 u prigradskim naseljima Klisa i Sajlovo.

(Beta)

