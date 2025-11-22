Počeo samit G20 u Johanesburgu, SAD bojkotuju pregovore zbog navodnog rasizma

Prvi samit Grupe 20 (G20) na afričkom kontinentu otvoren je danas u Južnoafričkoj Republici programom za napredovanje u rešavanju nekih od dugogodišnjih problema najsiromašnijih zemalja sveta.

Lideri i visoki zvaničnici iz najbogatijih i vodećih zemalja u razvoju okupili su se u izložbenom centru u blizini naselja Soveto, nekadašnjeg doma Nelsona Mandele, kako bi dostigle konsenzus o ciljevima koje je postavila Južnoafrička republika, poput klimatskih promena i globalne nejednakosti, što je naišlo na otpor Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Vašington bojkotuje pregovore u okviru ove grupe, a predsednik Južnoafričke Republike Siril Ramafosa je u uvodnom govoru izjavio da će zemlje učesnice usvojiti deklaraciju u odsustvu SAD i uprkos njenom protivljenju.

Južnoafrička Republika, kao trenutni domaćin rotirajućeg predsedavanja, određuje dnevni red samita, a njen cilj je da se lideri slože oko veće pomoći siromašnim zemljama u oporavku od prirodnih katastrofa, smanjenju spoljnog duga, prelaženju na obnovljive izvore energije i korišćenju retkih minerala.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš rekao je da je „Južna Afrika učinila svoj deo (posla) stavljajući stvari (ciljeve razgovora) jasno na sto“.

Dvodnevni samit održava se bez SAD nakon što je predsednik Donald Tramp (Trump) naredio bojkot zbog tvrdnji da Južnoafrička Republika spovodi politiku protiv belaca i progoni rasne manjine.

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) propustio je sastanak ministara spoljnih poslova G20 u februaru, pod obrazloženjem da „neće trošiti novac američkih poreskih obveznika na to“.

Gutereš je upozorio da bogate zemlje često nisu napravile ustupke potrebne za efikasne sporazume o klimatskim i globalnim finansijskim reformama.

Samiti G20 tradicionalno se završavaju deklaracijom lidera, koja detaljno opisuje svaki opšti dogovor koji su postigle članice.

Johanesburg je saopštio da SAD vrše pritisak na domaćina samita da ne izdaje nikakvu deklaraciju u odsustvu Vašingtona, kao i da se konačni dokument „ublaži“.

Ramafosa je na tvrdnje Vašingtona rekao da Johanesburg „neće biti maltretiran“ i obećao usvajanje deklaracije, sa ili bez SAD, dok je Bela kuća saopštila da će jedina uloga američkih zvaničnika na tom samitu biti prisustvovanje predstavnika ambasade te zemlje u Južnoafričkoj Republici na ceremoniji primopredaje predsedavanja.

Johanesburg smatra predaju predsedavanja Vašingtonu uvredu za predsednika Ramafosu.

„Obavestili smo američku vladu da predsednik neće predati dužnost nižem službeniku ambasade“, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Južnoafričke Republike Krispin Firi i dodao da „ne očekuje bilo kakvu primopredaju“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com