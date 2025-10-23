Počinje četvrta faza radova u Bulevaru Mihajla Pupina, izmene prevoza do 1. novembra

Sekretarijat za javni prevoz Beograda saopštio je večeras da od sutra počinje četvrta faza radova na redovnom održavanju u Bulevaru Mihajla Pupina, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Španskih boraca do zone raskrsnice sa ulicom Milentija Popovića.

Radovi će trajati do 1. novembra zbog čega će biti promenjene trase autobusa, i podrazumeva zauzeće desne kolovozne trake gledano u smeru ka gradu, preneo je portal „Beograd.rs“.

Autobusi na linijama 16, 65, 71, 72, 75, 77, 78, 83, 15N, 95N, 706N i 707N će u smeru ka Novom Beogradu i Zemunu saobraćati na redovnim trasama, dok će u smeru ka gradu saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, ulicom Španskih boraca, Bulevar Zorana Đinđića, ulicom Milentija Popovića i dalje na redovnim trasama.

Linija 67 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, Antifašističke borbe i dalje redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća stajališta, pri čemu će vozila sa linija 65, 67 i 77 umesto stajališta „Šest kaplara“ u smeru ka gradu koristiti stajalište „Blok 21“.

(Beta)

