Počinje naplata putarine za teška vozila na obilaznici oko Beograda, TAG uređaj obavezan

Na obilaznici oko Beograda u sredu, 1. aprila počinje naplata putarine za vozila IV kategorije i to isključivo upotrebom TAG uređaja (bezbarijerni sistem naplate).

Takav sistem, kako su najavili Putevi Srbije, omogućava kretanje teških vozila bez zaustavljanja na rampama, što doprinosi efikasnosti transporta i smanjenju emisije gasova usled stajanja i kretanja vozila, piše Nedeljnik.rs.

Vozila IV kategorije su teški kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicama ili poluprikolicama, kao i dugački autobusi sa više od dve osovine.

Po cenovniku, za prelazak puta od petlje Batajnica do petlje Beograd, što je u sistemu označeno kao naplatna stanica br. 8, cena iznosi 340 dinara.

Nastavak puta ka Surčinu i dalje ka petlji Surčin jug tarifira je po 120 dinara za svaku od tih deonica.

Za deonicu između petlje Surčin jug i petlje Ostružnica naknada iznosi 290 dinara, dok je najskuplji putarina od Ostružnice do Orlovače i iznosi 480 dinara.

Za završne delove obilaznice, od Orlovače preko Avale do Bubanj Potoka, cene su postavljene na 390 i 130 dinara.

„Putevi Srbije" su objavili da je onima koji su već korisnici Toll4All TAG uređaja, registracijom koju su obavili na sajtu toll4all.com, automatski omogućeno plaćanje putarine na delu Obilaznice oko Beograda.

Oni koji imaju pripejd TAG uređaj, koji dopunjavaju na prodajnim mestima ovlašćenih distributera, ili imaju postpejd TAG uređaj, potrebno je da ga registruju na sajtu toll4all.com.

Pritom će putarinu na delu Obilaznice plaćati preko registrovane platne kartice, a ostale puteve pod naplatom plaćaćete na dosadašnji način.

Video instrukcija: https://youtube.com/shorts/D8CGtDAzlSY

Oni koji nemaju TAG uređaj, mogu ga kupiti na sajtu toll4all.com, ili na prodajnim mestima ovlašćenih distributera.

Video instrukcija: https://youtube.com/shorts/IO9pmi_lqyI?si=ePjNTPjpwqGgYTv6 ;

Obavezna upotreba TAG uređaja za sva vozila IV kategorije – teretna vozila, stupila je na snagu 1. januara 2026. shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Za dodatne informacije, pitanja, tehničku podršku, prevoznici se mogu obratiti Korisničkom centru „Puteva Srbije“ besplatnim pozivom na telefon 0800 111 004, mejlom na: korisnickicentar@putevi-srbije.rs ili se informisati na https://toll4all.com/rs#mesta.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com