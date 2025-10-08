Počinje saobraćaj na brzoj pruzi na severu Srbije

Na brzoj pruzi Novi Sad – Subotica, dužine 108,4 kilometra i brzine vozova od 200 kilometara na sat, koju je gradilo više od 200 firmi iz Kine, Evropske unije i Srbije, redovan putnički saobraćaj uspostavlja se u sredu u podne.

To je treća deonica brze pruge kroz Srbiju, ukupno duge 183 kilometara, od Beograda, preko Novog Sada i Subotice, do granice sa Mađarskom, a deo je brze pruge do Budimpešte.

Modernizacija brze pruge obuhvatila je rekonstrukciju nekada jednokolosečne pruge i izgradnju drugog koloseka, kako bi se formirala savremena dvokolosečna pruga visokih performansi za mešoviti putnički i teretni saobraćaj.

Izgradnja pruge za velike brzine Beograd – Budimpešta prvi je prekogranični projekat u okviru saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, koji zajednički realizuju Srbija, Mađarska i Kina.

Brza pruga Beograd – Budimpešta deo je globalnog projekta „Jedan pojas – jedan put“ infrastrukturnog povezivanja Evrope i Azije, koji je inicirala Kina.

Izvođač radova bio je kineski konzorcijum China Railway International i China Communications Construction Company sa više od 200 angažovanih podizvođača i dobavljača, najvećim delom iz Srbije, ali i iz zemalja Evropske unije.

Precizirano je da su među dobavljačima i podizvođačima bile angažovane firme iz Austrije, Češke, Nemačke, Italije, Švajcarske, Francuske, Slovenije, Poljske i Hrvatske, kao i srpska predstavništva firmi iz Francuske, Turske, Nemačke, Grčke i Španije.

Radovi na brzoj pruzi Novi Sad – Subotica obuhvatili su polaganje oko 273 kilometara novih koloseka, uključujući dvokolosečnu prugu i stanične koloseke, a na trasi su izgrađena, pored ostalog, četiri mosta i dva vijadukta, 27 nadvožnjaka i 15 podvožnjaka.

Između Beograda i Subotice, pre izgradnje brze pruge, vreme putovanja međunarodnih putničkih vozova iznosilo je četiri sata i 37 minuta, što znači da je njihova prosečna brzina bila oko 40 kilometara na sat.

Sada se predviđa da vozovi prelaze isto putovanje za nešto više od 70 minuta.

