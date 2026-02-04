Počinje suđenje za slučaj Generalštab: Selaković se brani napadima na TOK, Vučić kao advokat

Pred većem Specijalnog suda, u Beogradu, danas bi trebalo da počne suđenje ministru kulture Nikoli Selakoviću, uz još troje državnih službenika, optuženih da su nizom nezakonitih radnji sačinili dokument lažnog sadržaja koji je poslužio vlastima da zgradi Generalštaba, oštećenoj u NATO bombardovanju, skinu zaštitu kao kulturnom dobru i donesu leks specialis.

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK), sem Selakovića, da je davao naloge, tereti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Gorana Vasića, direktora takvog gradskog zavoda Aleksandra Ivanovića i sekretarku ministarstva kulture Slavicu Jelaču za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave.

Kako se u optužnici tvrdi, kršeći proceduru zaobišli su stručnjake iz republičkog zavoda i Sektora za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju, u ministarstvu kulture, i vladi uputi lažni Predlog odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradi Generalštaba, posle čega je usvojen specijalni zakon u skupštini Srbije.

To omogućava da vlast sruši zgradu i da se na tom prostoru gradi luksuzni kompleksa sa ogromnim kulama, kako je previđeno ugovorom koji su potpisali ministar građevinarstva Goran Vesić i kompanija Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, ali se ona povukla iz posla, „u ovom trenutku“, zbog protesta u javnosti.

Selaković je po dobijanju optužnog predloga, kako deluje, iznosio unapred odbranu u javnosti, mada je rezevisana za sudnicu, napadajući TOK kao „blokadersku bandu“ i prethodnu direktorku Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Dubravku Đukanović, na skupštinskoj sednici o „Mrdićevim“ zakonima.

Ona je, kao i direktorka takvog gradskog zavoda Olivera Vučković, podnela ostavku, navodeći da je to učinila zbog pritiska zato što je odbila da skine zaštitu sa Generaštaba nakon čega su brzo na njihova mesta imenovani Vasić i Ivanović.

Odbrani Selakovića, van sudnice, priključio se predsednik države Aleksandar Vučić tražeći od tužilaštva da protiv njega podigne optužnicu, „jedva čeka“, navodeći da je on idejni tvorac rušenja Generalštaba, uz najavu da će pomilovati ostale okrivijene.

Advokat mu je član predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović, kao i u nizu politički osetljivih slučajeva, koji se zalaže sa ukidanje TOK ili njegovo stavljanje pod kontrolu drugog tužilaštva, očito bližeg njegovom ukusu.

Od pokretanja postupka u slučajevima „Generalštab“ i „Nadstrešnica“ vlast je u kampanji protiv TOK, pred kojim su oni u toku, jer su njima obuhvaćeni ministri što bi moglo da vodi do najužeg političkog vrha i ugrozi mu opstanak.

Direktno nije mogla da potčini TOK kroz „Mrdićeve“ zakone, kao sa Tužilaštvom za visokotehnološki kriminal, ali je vlast stvorila sebi mogućnost da mu prepolovi tužilački sastav i time praktično blokira rad.

