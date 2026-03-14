Podignuta američka zastava, Ambasade SAD u Venecueli počinje da radi

Američka zastava je prvi put od 2019. godine danas podignuta ispred Ambasade SAD u Venecueli čime je ona formalno počinje da radi.

To pokazuje promenu u odnosima između dve države otkako su američke trupe u januaru zarobile predsednika Nikolasa Madura i silom ga odvele u SAD da bi mu se sudilo zbog „narko-terorizma“.

Ponovnom otvaranju Ambasade prethodilo je nekoliko izjava predsednika SAD Donalda Trampa u znak podrške Madurovoj naslednici, vršiteljki dužnosti predsednice Venecuele Delsi Rodrigez koja je pokušala da održi otvorene pregovore sa američkom vladom.

Zastava je podignuta „tačno sedam godina pošto je spuštena“, saopštio je tim Ambasade SAD na društvenim mrežama.

Ponovno otvaranje Ambaade je odmah privuklo pažnju stanovnika.

„Dobra stvar, zaista, kakva radost!“, rekla je stanovnica Karakasa Luz Veronika Lopez. „I druge države moraju da se vrate jer nam je to potrebno; napredak, da krenemo napred sa dobrim odnosima sa ostatkom sveta, kao što bi trebalo da bude“, rekla je ona.

Alesandro Di Benedeto, stanovnik Karakasa, primetio je pozitivnu atmosferu pred Ambasadom: „Zatekao sam ovde nekoliko ljudi iznenađenih i srećnih; pozitivno je, ovo je još jedan korak“.

Uprkos tome, veliki delovi venecuelanskog društva i političkog establišmenta opsuđuju Trampa, njegove odluke da nasilno ukloni Madura sa funkcije i zatvori ga u Njujorku sa suprugom, a negoduju i zbog rastućeg američkog uticaja na naftnu industriju svoje zemlje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com